72 тысячи абонентов на Харьковщине остались без света из-за обстрелов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В течение минувших суток этим гражданам на Харьковщине электричество подключили, сообщило Министерство энергетики Украины.
«Харьковская область. За минувшие сутки энергетики запитали более 72 тысяч абонентов, обесточенных после обстрелов. Всего на утро в результате боевых действий без напряжения 38,8 тысячи абонентов», — проинформировала 30 августа пресс-служба Минэнерго.
Напомним, ночью с 28 на 29 августа в Харькове начались перебои со светом — после серии взрывов в пригороде. Утром Харьковоблэнерго подтвердило, что город частично обесточен из-за обстрела. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что ударов по Харькову не было, а позже уточнил, что ПВО работала по ракетам Х-59.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 11:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток этим гражданам на Харьковщине электричество подключили, сообщило Министерство энергетики Украины".