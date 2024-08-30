72 тысячи абонентов на Харьковщине остались без света из-за обстрелов

В течение минувших суток этим гражданам на Харьковщине электричество подключили, сообщило Министерство энергетики Украины.

«Харьковская область. За минувшие сутки энергетики запитали более 72 тысяч абонентов, обесточенных после обстрелов. Всего на утро в результате боевых действий без напряжения 38,8 тысячи абонентов», — проинформировала 30 августа пресс-служба Минэнерго.

Напомним, ночью с 28 на 29 августа в Харькове начались перебои со светом — после серии взрывов в пригороде. Утром Харьковоблэнерго подтвердило, что город частично обесточен из-за обстрела. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что ударов по Харькову не было, а позже уточнил, что ПВО работала по ракетам Х-59.