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72 тисячі абонентів на Харківщині залишилися без світла через обстріли

Події 11:52   30.08.2024
Оксана Горун
72 тисячі абонентів на Харківщині залишилися без світла через обстріли Фото: АТ “Харківобленерго”

Протягом минулої доби цим громадянам на Харківщині увімкнули електрику, повідомило Міністерство енергетики України.

“Харківська область. За минулу добу енергетики заживили понад 72 тисячі абонентів, знеструмлених після обстрілів. Всього на ранок внаслідок бойових дій без напруги 38,8 тисячі абонентів”, — поінформувала 30 серпня пресслужба Міненерго.

Нагадаємо, вночі з 28 на 29 серпня в Харкові почалися перебої зі світлом – після серії вибухів у передмісті.  Вранці Харківобленерго підтвердило, що місто частково знеструмлено через обстріл. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що ударів по Харкову не було, а пізніше уточнив, що ППО працювала по ракетах Х-59.

Читайте також: У Харківській області — аварійні відключення світла: що буде після їх скасування

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби цим громадянам на Харківщині увімкнули електрику, повідомило Міністерство енергетики України".