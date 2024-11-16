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Новости Харькова — главное за 16 ноября: как прошла ночь

Происшествия 07:22   16.11.2024
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 16 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосной

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:22

«Шахеды» с вечера и ночь без тревог

В Харькове вторая подряд ночь прошла практически спокойно. Практически — так как с вечера на территории области фиксировали российские ударные беспилотники. О пролете «шахедов» из Днепропетровской области в сторону Харьковской Воздушные силы ВСУ первый раз проинформировали в 21:09 15 ноября.

В дальнейшем ВС ВСУ сообщали о движении БПЛА по территории области — с юга на север. А в 23:13 предупредили, что один из «шахедов» летит на Харьков.

Взрывов в городе не слышали. А в 23:46 прозвучал отбой воздушной тревоги. В дальнейшем в течение ночи тревогу не объявляли. Ее нет и по состоянию на 07:20 утра.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 07:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".