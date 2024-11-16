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Новини Харкова — головне за 16 листопада: як минула ніч

Події 07:22   16.11.2024
Оксана Горун
Новини Харкова — головне за 16 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:22

“Шахеди” з вечора та ніч без тривог

У Харкові друга поспіль ніч пройшла практично спокійно. Практично – оскільки з вечора на території області фіксували російські ударні безпілотники. Про проліт “шахедів” із Дніпропетровської області в бік Харківської Повітряної сили ЗСУ вперше поінформували о 21:09 15 листопада.

Надалі ПС ЗСУ повідомляли про рух БПЛА територією області – з півдня на північ. А о 23:13 попередили, що один із “шахедів” летить на Харків.

Вибухів у місті не чули. А о 23:46 пролунав відбій повітряної тривоги. Надалі протягом ночі тривогу не оголошували. Її немає і станом на 7:20 ранку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 07:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".