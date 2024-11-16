Новини Харкова — головне за 16 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:22

“Шахеди” з вечора та ніч без тривог

У Харкові друга поспіль ніч пройшла практично спокійно. Практично – оскільки з вечора на території області фіксували російські ударні безпілотники. Про проліт “шахедів” із Дніпропетровської області в бік Харківської Повітряної сили ЗСУ вперше поінформували о 21:09 15 листопада.

Надалі ПС ЗСУ повідомляли про рух БПЛА територією області – з півдня на північ. А о 23:13 попередили, що один із “шахедів” летить на Харків.

Вибухів у місті не чули. А о 23:46 пролунав відбій повітряної тривоги. Надалі протягом ночі тривогу не оголошували. Її немає і станом на 7:20 ранку.