Новини Харкова — головне за 16 листопада: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:22
“Шахеди” з вечора та ніч без тривог
У Харкові друга поспіль ніч пройшла практично спокійно. Практично – оскільки з вечора на території області фіксували російські ударні безпілотники. Про проліт “шахедів” із Дніпропетровської області в бік Харківської Повітряної сили ЗСУ вперше поінформували о 21:09 15 листопада.
Надалі ПС ЗСУ повідомляли про рух БПЛА територією області – з півдня на північ. А о 23:13 попередили, що один із “шахедів” летить на Харків.
Вибухів у місті не чули. А о 23:46 пролунав відбій повітряної тривоги. Надалі протягом ночі тривогу не оголошували. Її немає і станом на 7:20 ранку.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".