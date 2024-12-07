Новости Харькова — главное за 7 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:24
ГШ: пять раз атаковала РФ на Харьковском направлении, девять – на Купянском
О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о потерях россиян проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 7 декабря.
На севере Харьковщины оккупанты пытались наступать пять раз в районе Волчанска, Тихого, Высокой Яруги и Казачей Лопани.
«Девять боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного», – написали в Генштабе.
Также россияне сбросили авиабомбу на Новопавловку.
07:05
Ни одной тревоги не звучало на Харьковщине в течение ночи
Ночь в Харьковской области прошла спокойно – не было ни тревог, ни угроз обстрела. Последний раз Воздушные силы ВСУ информировали о возможной опасности для региона накануне в 19:24. Тогда враг запускал баллистику.
Уже через полчаса, в 20:11 прозвучал отбой. Тревога все еще актуальная для Липецкой и Волчанской громады.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 08:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".