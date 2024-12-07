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Новости Харькова — главное за 7 декабря: как прошла ночь

Украина 08:24   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 7 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:24

ГШ: пять раз атаковала РФ на Харьковском направлении, девять – на Купянском

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – о потерях россиян проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке за 7 декабря.

На севере Харьковщины оккупанты пытались наступать пять раз в районе Волчанска, Тихого, Высокой Яруги и Казачей Лопани.

«Девять боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного», – написали в Генштабе.

Также россияне сбросили авиабомбу на Новопавловку.

07:05

Ни одной тревоги не звучало на Харьковщине в течение ночи 

Ночь в Харьковской области прошла спокойно – не было ни тревог, ни угроз обстрела. Последний раз Воздушные силы ВСУ информировали о возможной опасности для региона накануне в 19:24. Тогда враг запускал баллистику.

Уже через полчаса, в 20:11 прозвучал отбой. Тревога все еще актуальная для Липецкой и Волчанской громады.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 08:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".