Новини Харкова — головне за 7 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:24

ГШ: п’ять разів атакувала РФ на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також про втрати росіян поінформували в Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні за 7 грудня.

На півночі Харківщини окупанти намагалися наступати п’ять разів у районі Вовчанська, Тихого, Високої Яруги та Козачої Лопані.

“Дев’ять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного“, – написали в Генштабі.

Також росіяни скинули авіабомбу на Новопавлівку.

07:05

Жодної тривоги не лунало на Харківщині протягом ночі

Ніч у Харківській області пройшла спокійно – не було ані тривог, ані загроз обстрілу. Востаннє Повітряні сили ЗСУ інформували про можливу небезпеку для регіону напередодні о 19:24. Тоді ворог запускав балістику.

Вже за пів години о 20:11 пролунав відбій. Тривога все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади.