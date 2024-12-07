Новини Харкова — головне за 7 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:24
ГШ: п’ять разів атакувала РФ на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також про втрати росіян поінформували в Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні за 7 грудня.
На півночі Харківщини окупанти намагалися наступати п’ять разів у районі Вовчанська, Тихого, Високої Яруги та Козачої Лопані.
“Дев’ять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного“, – написали в Генштабі.
Також росіяни скинули авіабомбу на Новопавлівку.
07:05
Жодної тривоги не лунало на Харківщині протягом ночі
Ніч у Харківській області пройшла спокійно – не було ані тривог, ані загроз обстрілу. Востаннє Повітряні сили ЗСУ інформували про можливу небезпеку для регіону напередодні о 19:24. Тоді ворог запускав балістику.
Вже за пів години о 20:11 пролунав відбій. Тривога все ще актуальна для Липецької та Вовчанської громади.
Читайте також: Сьогодні 7 грудня: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: головні новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 7 грудня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 08:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".