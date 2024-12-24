Новости Харькова — главное за 24 декабря: как прошла ночь

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07:10

Восемь с половиной часов длилась тревога на Харьковщине: всю ночь кружили БПЛА

Тревога на Харьковщине длилась целую ночь еще со вчерашнего вечера. Она прозвучала в 20:59 из-за угрозы баллистики.

А через несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности для Харьковской области – зафиксировали российский БПЛА.

Вскоре в областях, где объявили тревогу, добавилась и угроза авиаудара.

После этого ВСУ вновь заметили беспилотники, которые на этот раз двигались к Харькову.

После полуночи дроны кружили над областью, периодически меняя курс.

Оставшуюся часть ночи беспилотников над Харьковом и областью уже не было – их фиксировали в соседних регионах. Однако тревога длилась до самого утра. Отбой прозвучал лишь в 05:36.