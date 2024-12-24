Новости Харькова — главное за 24 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:10
Восемь с половиной часов длилась тревога на Харьковщине: всю ночь кружили БПЛА
Тревога на Харьковщине длилась целую ночь еще со вчерашнего вечера. Она прозвучала в 20:59 из-за угрозы баллистики.
А через несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности для Харьковской области – зафиксировали российский БПЛА.
Вскоре в областях, где объявили тревогу, добавилась и угроза авиаудара.
После этого ВСУ вновь заметили беспилотники, которые на этот раз двигались к Харькову.
После полуночи дроны кружили над областью, периодически меняя курс.
Оставшуюся часть ночи беспилотников над Харьковом и областью уже не было – их фиксировали в соседних регионах. Однако тревога длилась до самого утра. Отбой прозвучал лишь в 05:36.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 07:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".