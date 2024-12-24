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Новости Харькова — главное за 24 декабря: как прошла ночь

Украина 07:11   24.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 24 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:10

Восемь с половиной часов длилась тревога на Харьковщине: всю ночь кружили БПЛА 

Тревога на Харьковщине длилась целую ночь еще со вчерашнего вечера. Она прозвучала в 20:59 из-за угрозы баллистики.

А через несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности для Харьковской области – зафиксировали российский БПЛА.

Вскоре в областях, где объявили тревогу, добавилась и угроза авиаудара. 

После этого ВСУ вновь заметили беспилотники, которые на этот раз двигались к Харькову. 

После полуночи дроны кружили над областью, периодически меняя курс. 

Оставшуюся часть ночи беспилотников над Харьковом и областью уже не было – их фиксировали в соседних регионах. Однако тревога длилась до самого утра. Отбой прозвучал лишь в 05:36.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 07:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".