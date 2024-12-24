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Новини Харкова — головне за 24 грудня: як минула ніч

Україна 07:11   24.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 24 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

Вісім із половиною годин тривала тривога на Харківщині: всю ніч кружляли БПЛА 

Тривога на Харківщині тривала цілу ніч ще з учорашнього вечора. Вона прозвучала о 20:59 через загрозу балістики.

А за кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку для Харківської області – зафіксували російський БПЛА.

Незабаром у областях, де оголосили тривогу, додалася і загроза авіаудару. 

Після цього ЗСУ знову помітили безпілотники, які цього разу рухалися до Харкова. 

Після опівночі дрони кружляли над областю, періодично змінюючи курс. 

Решту ночі безпілотників над Харковом та областю вже не було – їх фіксували у сусідніх регіонах. Проте тривога тривала аж до самого ранку. Відбій пролунав лише о 05:36.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 07:11;

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