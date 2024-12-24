Новини Харкова — головне за 24 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:10
Вісім із половиною годин тривала тривога на Харківщині: всю ніч кружляли БПЛА
Тривога на Харківщині тривала цілу ніч ще з учорашнього вечора. Вона прозвучала о 20:59 через загрозу балістики.
А за кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку для Харківської області – зафіксували російський БПЛА.
Незабаром у областях, де оголосили тривогу, додалася і загроза авіаудару.
Після цього ЗСУ знову помітили безпілотники, які цього разу рухалися до Харкова.
Після опівночі дрони кружляли над областю, періодично змінюючи курс.
Решту ночі безпілотників над Харковом та областю вже не було – їх фіксували у сусідніх регіонах. Проте тривога тривала аж до самого ранку. Відбій пролунав лише о 05:36.
Читайте також: Сьогодні 24 грудня: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: головні новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 24 грудня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 07:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".