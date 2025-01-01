Новости Харькова — главное за 1 января: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
10:03
Вечером из-за обстрела горел дом – подробности от ГСЧС
Всего в течение суток у спасателей было 24 выезда, десять из них – на ликвидацию пожаров, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Одно из возгораний возникло вследствие российских обстрелов. В Изюмском районе горел частный дом после ударов врага.
«Около 19:30 враг обстрелял поселок Борововая Изюмского района. В результате обстрела горел дом на площади 120 м. кв. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», – написали в ГСЧС.
Кроме того, за сутки спасатели нашли и обезвредили 59 единиц взрывоопасных предметов, добавили спасатели.
09:54
Оккупанты продолжили атаковать Харьковщину даже в Новый год – где наступали
О том, где штурмовали оккупанты наши позиции в Харьковской области, а также потерях врага, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении россияне пытались наступать один раз в районе Волчанска. А на Купянском, пишут в ГШ, украинские защитники сдержали семь атак РФ.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника по направлению Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.
Всего же по всей линии фронта зафиксировали 191 бой, противник ударил по позициям ВСУ более 3200 раз.
09:25
Россияне ударили по Боровой в новогодний вечер, горел дом – Синегубов
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в 20:16 враг обстрелял Изюмский район.
«20:16 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела из РСЗО горел жилой дом», – написал Синегубов.
Также он напомнил, что из населенных пунктов Купянского и Боровского направления продолжается эвакуация. За минувшие сутки в безопасные места удалось вывезти 18 людей, семь из них – дети.
09:07
Тревога на Харьковщине длилась всю новогоднюю ночь: над регионом кружили беспилотники
Тревога в Харькове и области прозвучала в 00:01. По данным Воздушных сил ВСУ, возникла угроза удара БПЛА по региону.
Позже беспилотники начали двигаться в сторону Полтавщины.
Несколько часов подряд дроны кружили над соседними регионами. А в 03:11 воздушники призвали жителей Харькова пройти в укрытия.
В 04:00 вражеские БПЛА объявились на севере Харьковщины.
После этого данных о движении беспилотников в Харьковской области не было. Однако отбой тревоги прозвучал лишь утром, в 07:19.
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 10:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".