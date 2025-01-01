Новини Харкова — головне за 1 січня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
10:03
Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС
Загалом протягом доби у рятувальників було 24 виїзди, десять із них – на ліквідацію пожеж, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Одне із загорянь виникло внаслідок російських обстрілів. В Ізюмському районі горів приватний будинок після ударів ворога.
“Близько 19:30 ворог обстріляв селище Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горів будинок на площі 120 м кв. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає“, – написали в ДСНС.
Крім того, за добу рятувальники знайшли та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів, додали рятувальники.
09:54
Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали
На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати один раз у районі Вовчанська. А на Куп’янському, пишуть у ГШ, українські захисники стримали сім атак РФ.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Нової Кругляківки та Загризового“, – уточнили в Генштабі.
Усього ж по всій лінії фронту зафіксували 191 бій, противник ударив по позиціях ЗСУ понад 3200 разів.
09:25
Росіяни вдарили по Боровій у новорічний вечір, горів будинок – Синєгубов
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, о 20:16 ворог обстріляв Ізюмський район.
“20:16 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів житловий будинок”, – написав Синєгубов.
Також він нагадав, що з населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямів триває евакуація. За минулу добу в безпечні населені пункти вдалося евакуювати 18 людей, сім із них – діти.
09:07
Тривога на Харківщині тривала всю новорічну ніч: над регіоном кружляли безпілотники
Тривога в Харкові та області пролунала о 00:01. За даними Повітряних сил ЗСУ, виникла загроза удару БПЛА по регіону.
Пізніше безпілотники почали рухатись у бік Полтавщини.
Кілька годин поспіль дрони кружляли над сусідніми регіонами. А о 03:11 ПС закликали мешканців Харкова пройти до укриття.
О 04:00 ворожі БПЛА з’явилися на півночі Харківщини.
Після цього даних про рух безпілотників у Харківській області не було. Однак відбій тривоги пролунав лише вранці о 07:19.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 10:03;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".