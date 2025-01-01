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Новини Харкова — головне за 1 січня: як минула ніч

Україна 10:03   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новини Харкова — головне за 1 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

10:03

Увечері через обстріли горів будинок – подробиці від ДСНС

Загалом протягом доби у рятувальників було 24 виїзди, десять із них – на ліквідацію пожеж,  уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Одне із загорянь виникло внаслідок російських обстрілів. В Ізюмському районі горів приватний будинок після ударів ворога.

“Близько 19:30 ворог обстріляв селище Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горів будинок на площі 120 м кв. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає“, – написали в ДСНС.

Крім того, за добу рятувальники знайшли та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів, додали рятувальники.

09:54

Окупанти продовжили атакувати Харківщину навіть у Новий рік – де наступали

На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати один раз у районі Вовчанська. А на Куп’янському, пишуть у ГШ, українські захисники стримали сім атак РФ.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Нової Кругляківки та Загризового“, – уточнили в Генштабі.

Усього ж по всій лінії фронту зафіксували 191 бій, противник ударив по позиціях ЗСУ понад 3200 разів.

09:25

Росіяни вдарили по Боровій у новорічний вечір, горів будинок – Синєгубов

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, о 20:16 ворог обстріляв Ізюмський район.

“20:16 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів житловий будинок”, – написав Синєгубов.

Також він нагадав, що з населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямів триває евакуація. За минулу добу в безпечні населені пункти вдалося евакуювати 18 людей, сім із них – діти.

09:07

Тривога на Харківщині тривала всю новорічну ніч: над регіоном кружляли безпілотники

Тривога в Харкові та області пролунала о 00:01. За даними Повітряних сил ЗСУ, виникла загроза удару БПЛА по регіону. 

Пізніше безпілотники почали рухатись у бік Полтавщини. 

Кілька годин поспіль дрони кружляли над сусідніми регіонами. А о 03:11 ПС закликали мешканців Харкова пройти до укриття. 

О 04:00 ворожі БПЛА з’явилися на півночі Харківщини. 

Після цього даних про рух безпілотників у Харківській області не було. Однак відбій тривоги пролунав лише вранці о 07:19.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 10:03;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".