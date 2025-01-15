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Новости Харькова — главное за 15 января: масштабная ракетная атака

Украина 07:15   15.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 15 января: масштабная ракетная атака Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине – на Харьковщину враг выпускает баллистику, крылатые ракеты и КАБы

Из-за угрозы атаки беспилотниками тревогу на Харьковщине объявили еще в 19:52.  И вскоре, по данным Воздушных сил ВСУ, они уже летали над регионом.

А в 20:35 для прифронтовых областей возникла еще и угроза авиаудара. 

После чего на Харьковскую область полетели КАБы. 

Ближе к полуночи беспилотники взяли курс на Харьков. 

БПЛА продолжали кружить над Харьковской областью и после полуночи. По данным СОУ, в 01:00 они находились в северо-западной части региона.

В 03:04 Воздушные силы объявили отбой тревоги. Тихо на Харьковщине было около трех часов – уже в 05:46 ее возобновили. А вскоре «покраснела» и вся Украина – из-за взлета Ту-95 мс СОУ предупредили о масштабной ракетной атаке.

Харьковщина стала одной из первых областей, куда полетели снаряды оккупантов. 

По данным популярных мониторинговых каналов, на данный момент все звуки взрывов доносятся из области, слышна и работа украинской ПВО. Россияне запускают ракеты, авиабомбы и баллистику.

По состоянию на 07:15 тревога в Харькове и области все еще продолжается.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 07:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".