Новини Харкова — головне за 15 січня: масштабна ракетна атака

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07:15

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні – на Харківщину ворог запускає балістику, крилаті ракети та КАБи

Через загрозу атаки безпілотниками тривогу на Харківщині оголосили ще о 19:52. І невдовзі, за даними Повітряних сил ЗСУ, вони вже літали над регіоном.

А о 20:35 для прифронтових областей виникла ще й загроза авіаудару.

Після чого на Харківську область полетіли КАБи.

Ближче до опівночі безпілотники взяли курс на Харків.

БПЛА продовжували кружляти над Харківською областю також і після опівночі. За даними СОУ, об 01:00 вони знаходилися в північно-західній частині регіону.

О 03:04 Повітряні сили оголосили відбій тривоги. Тихо на Харківщині було близько трьох годин – вже о 05:46 її відновили. А незабаром «почервоніла» і вся Україна – через зліт Ту-95 мс СОУ попередили про масштабну ракетну атаку.

Харківщина стала однією із перших областей, куди полетіли снаряди окупантів.

За даними популярних моніторингових каналів, наразі всі звуки вибухів лунають із області, чутно також і роботу української ППО. Росіяни запускають ракети, авіабомби та балістику.

Станом на 07:15 тривога у Харкові та області все ще триває.