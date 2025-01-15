Новини Харкова — головне за 15 січня: масштабна ракетна атака
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:15
Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні – на Харківщину ворог запускає балістику, крилаті ракети та КАБи
Через загрозу атаки безпілотниками тривогу на Харківщині оголосили ще о 19:52. І невдовзі, за даними Повітряних сил ЗСУ, вони вже літали над регіоном.
А о 20:35 для прифронтових областей виникла ще й загроза авіаудару.
Після чого на Харківську область полетіли КАБи.
Ближче до опівночі безпілотники взяли курс на Харків.
БПЛА продовжували кружляти над Харківською областю також і після опівночі. За даними СОУ, об 01:00 вони знаходилися в північно-західній частині регіону.
О 03:04 Повітряні сили оголосили відбій тривоги. Тихо на Харківщині було близько трьох годин – вже о 05:46 її відновили. А незабаром «почервоніла» і вся Україна – через зліт Ту-95 мс СОУ попередили про масштабну ракетну атаку.
Харківщина стала однією із перших областей, куди полетіли снаряди окупантів.
За даними популярних моніторингових каналів, наразі всі звуки вибухів лунають із області, чутно також і роботу української ППО. Росіяни запускають ракети, авіабомби та балістику.
Станом на 07:15 тривога у Харкові та області все ще триває.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".