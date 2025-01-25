Новости Харькова — главное за 25 января: летали «Шахеды», смертельный пожар
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
11:41
РФ пыталась прорваться к северу Харьковщины: СОУ разгромили вражеские БМП-3
За прошедшие сутки враг пытался атаковать оборонительные рубежи вблизи Волчанска. А в районе Тихого противник хотел прорваться при поддержке бронетехники, однако в ходе отбития наступления украинские воины уничтожили четыре вражеских БМП-3, рассказали в ОТГВ «Харьков».
Оккупанты нанесли один авиационный удар с использованием четырех КАБов, 42 удара дронами-камикадзе и осуществили 372 обстрела позиций защитников Украины.
Потери врага за прошедшие сутки составили 91 человек, из них безвозвратные – 52, санитарные – 39.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники.
09:29
Смертельный пожар произошел ночью под Харьковом
Сообщения о возгорании в частном доме в поселке Песочин спасатели получили в 02:19 25 января, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Когда спасатели прибыли на место пожара, огонь распространился на площадь 100 м кв. Отмечается, что горели жилые комнаты, крыша и перекрытие дома.
«В очаге пожара спасатели обнаружили тело мужчины», — рассказали в ГСЧС.
Огонь спасатели обуздали в 04:54. Причина возникновения возгорания устанавливается.
08:43
Авиаудар в районе Казачьей Лопани и 16 атак: Генштаб о сутках на Харьковщине
На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении вчера произошло 14 атак оккупантов. Украинские воины отбивали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Двуречной, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово.
Кроме этого, враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Казачья Лопань.
08:22
Обломки «шахедов» повредили дома, теплицу и ЛЭП на Харьковщине, был пожар
Армия РФ атаковала Чугуевский район БпЛА типа «Шахед». О последствиях рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в 22:11 в селе Шелудьковка в результате падения обломков сбитого «Шахеда» повреждены четыре частных дома.
А в 22:07 в селе Тернова в результате падения обломков вражеского дрона повреждена теплица, добавил Синегубов.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что в Терновой из-за атаки БпЛА произошел пожар на открытом пространстве площадью 10 м кв. Пострадавших нет.
Уже утром, в 07:17 в результате падения «Шахеда» в селе Граково повреждена ЛЭП. Электроснабжение возобновлено, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
06:45
Ночью над Харьковщиной «кружили» ударные дроны
Тревогу в регионе объявили еще вечером, в 21:00. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Сначала вражеские дроны держали курс с Харьковщины через Днепропетровщину. Кроме того, фиксировались на границе Харьковской и Донецкой областей, а также на востоке Харьковщины.
Затем новые группы БпЛА были на востоке Харьковщины, держали западный курс.
В последний раз о вражеских дронах над регионом в Воздушных силах информировали в 00:05. Тогда БпЛА были на севере Харьковщины и держали южный курс.
В 01:56 раздался отбой. Сирена снова звучала в 04:17. О ее причинах в ВС ВСУ не сообщали. В 05:51 объявили отбой. Однако тревога актуальна в Купянском и Харьковском районах, а также в Липецкой и Волчанской громадах.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушная тревога, ВС ВСУ, дрони, дроны, новости Харькова, Харьков, харьковщина, хроника;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 11:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".