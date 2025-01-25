Новости Харькова — главное за 25 января: летали «Шахеды», смертельный пожар

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

11:41

РФ пыталась прорваться к северу Харьковщины: СОУ разгромили вражеские БМП-3

За прошедшие сутки враг пытался атаковать оборонительные рубежи вблизи Волчанска. А в районе Тихого противник хотел прорваться при поддержке бронетехники, однако в ходе отбития наступления украинские воины уничтожили четыре вражеских БМП-3, рассказали в ОТГВ «Харьков».

Оккупанты нанесли один авиационный удар с использованием четырех КАБов, 42 удара дронами-камикадзе и осуществили 372 обстрела позиций защитников Украины.

Потери врага за прошедшие сутки составили 91 человек, из них безвозвратные – 52, санитарные – 39.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники.

09:29

Смертельный пожар произошел ночью под Харьковом

Сообщения о возгорании в частном доме в поселке Песочин спасатели получили в 02:19 25 января, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Когда спасатели прибыли на место пожара, огонь распространился на площадь 100 м кв. Отмечается, что горели жилые комнаты, крыша и перекрытие дома.

«В очаге пожара спасатели обнаружили тело мужчины», — рассказали в ГСЧС.

Огонь спасатели обуздали в 04:54. Причина возникновения возгорания устанавливается.

08:43

Авиаудар в районе Казачьей Лопани и 16 атак: Генштаб о сутках на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак оккупантов. Украинские воины отбивали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Двуречной, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово.

Кроме этого, враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Казачья Лопань.

08:22

Обломки «шахедов» повредили дома, теплицу и ЛЭП на Харьковщине, был пожар

Армия РФ атаковала Чугуевский район БпЛА типа «Шахед». О последствиях рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в 22:11 в селе Шелудьковка в результате падения обломков сбитого «Шахеда» повреждены четыре частных дома.

А в 22:07 в селе Тернова в результате падения обломков вражеского дрона повреждена теплица, добавил Синегубов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что в Терновой из-за атаки БпЛА произошел пожар на открытом пространстве площадью 10 м кв. Пострадавших нет.

Уже утром, в 07:17 в результате падения «Шахеда» в селе Граково повреждена ЛЭП. Электроснабжение возобновлено, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

06:45

Ночью над Харьковщиной «кружили» ударные дроны

Тревогу в регионе объявили еще вечером, в 21:00. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Сначала вражеские дроны держали курс с Харьковщины через Днепропетровщину. Кроме того, фиксировались на границе Харьковской и Донецкой областей, а также на востоке Харьковщины.

Затем новые группы БпЛА были на востоке Харьковщины, держали западный курс.

В последний раз о вражеских дронах над регионом в Воздушных силах информировали в 00:05. Тогда БпЛА были на севере Харьковщины и держали южный курс.

В 01:56 раздался отбой. Сирена снова звучала в 04:17. О ее причинах в ВС ВСУ не сообщали. В 05:51 объявили отбой. Однако тревога актуальна в Купянском и Харьковском районах, а также в Липецкой и Волчанской громадах.