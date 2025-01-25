Новини Харкова — головне за 25 січня: літали «шахеди», смертельна пожежа

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

11:41

РФ намагалася прорватися на північ Харківщини: СОУ розгромили ворожі БМП-3

Минулої доби ворог намагався атакувати оборонні рубежі поблизу Вовчанська. А в районі Тихого супротивник хотів прорватися за підтримки бронетехніки, однак в ході відбиття наступу українські воїни знищили чотири ворожі БМП-3, розповіли в ОТУВ «Харків».

Окупанти завдали одного авіаційного удару із використанням чотирьох КАБів, 42 удари дронами-камікадзе та здійснили 372 обстріли позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 91 особу, з них безповоротні – 52, санітарні – 39.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки.

09:29

Смертельна пожежа сталася вночі під Харковом

Повідомлення про загоряння в приватному будинку в селищі Пісочин рятувальники отримали о 02:19 25 січня, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Коли рятувальники прибули на місце пожежі, вогонь розповсюдився на площу 100 м кв. Зазначається, що горіли житлові кімнати, дах та перекриття будинку.

«В осередку пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка», – розповіли в ДСНС.

Вогонь рятувальники приборкали о 04:54. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

08:43

Авіаудар в районі Козачої Лопані та 16 атак: Генштаб про добу на Харківщині

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак окупантів. Українські воїни відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Дворічної, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.

Крім цього, ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Козача Лопань.

08:22

Уламки «шахедів» пошкодили будинки, теплицю та ЛЕП на Харківщині, була пожежа

Армія РФ атакувала Чугуївський район БпЛА типу «Шахед». Про наслідки розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, о 22:11 в селі Шелудьківка внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» пошкоджені чотири приватні будинки.

А о 22:07 в селі Тернова внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджена теплиця, додав Синєгубов.

У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що у Терновій через атаку БпЛА сталася пожежа на відкритому просторі площею 10 м кв. Постраждалих немає.

Вже вранці, о 07:17 внаслідок падіння «шахеда» в селі Гракове пошкоджена ЛЕП. Електропостачання відновлено, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

06:43

Вночі над Харківщиною «кружяли» ударні дрони

Тривогу в регіоні оголосили ще ввечері, о 21:00. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Спершу ворожі дрони тримали курс з Харківщини через Дніпропетровщину. Крім цього, фіксувалися на межі Харківської та Донецької областей, а також на сході Харківщини.

Потім нові групи БпЛА були на сході Харківщини, тримали західний курс.

Востаннє про ворожі дрони над регіоном у Повітряних силах інформували о 00:05. Тоді БпЛА були на півночі Харківщини і тримали південний курс.

О 01:56 пролунав відбій. Сирена знову звучала о 04:17. Про її причини у ПС ЗСУ не повідомляли. О 05:51 оголосили відбій. Однак тривога актуальна у Куп’янському та Харківському районах, а також Липецькій та Вовчанській громадах.