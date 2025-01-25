Новини Харкова — головне за 25 січня: літали «шахеди», смертельна пожежа
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
11:41
РФ намагалася прорватися на північ Харківщини: СОУ розгромили ворожі БМП-3
Минулої доби ворог намагався атакувати оборонні рубежі поблизу Вовчанська. А в районі Тихого супротивник хотів прорватися за підтримки бронетехніки, однак в ході відбиття наступу українські воїни знищили чотири ворожі БМП-3, розповіли в ОТУВ «Харків».
Окупанти завдали одного авіаційного удару із використанням чотирьох КАБів, 42 удари дронами-камікадзе та здійснили 372 обстріли позицій захисників України.
Втрати ворога за минулу добу склали 91 особу, з них безповоротні – 52, санітарні – 39.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки.
09:29
Смертельна пожежа сталася вночі під Харковом
Повідомлення про загоряння в приватному будинку в селищі Пісочин рятувальники отримали о 02:19 25 січня, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
Коли рятувальники прибули на місце пожежі, вогонь розповсюдився на площу 100 м кв. Зазначається, що горіли житлові кімнати, дах та перекриття будинку.
«В осередку пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка», – розповіли в ДСНС.
Вогонь рятувальники приборкали о 04:54. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.
08:43
Авіаудар в районі Козачої Лопані та 16 атак: Генштаб про добу на Харківщині
На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак окупантів. Українські воїни відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Дворічної, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.
Крім цього, ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Козача Лопань.
08:22
Уламки «шахедів» пошкодили будинки, теплицю та ЛЕП на Харківщині, була пожежа
Армія РФ атакувала Чугуївський район БпЛА типу «Шахед». Про наслідки розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, о 22:11 в селі Шелудьківка внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» пошкоджені чотири приватні будинки.
А о 22:07 в селі Тернова внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджена теплиця, додав Синєгубов.
У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що у Терновій через атаку БпЛА сталася пожежа на відкритому просторі площею 10 м кв. Постраждалих немає.
Вже вранці, о 07:17 внаслідок падіння «шахеда» в селі Гракове пошкоджена ЛЕП. Електропостачання відновлено, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
06:43
Вночі над Харківщиною «кружяли» ударні дрони
Тривогу в регіоні оголосили ще ввечері, о 21:00. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
Спершу ворожі дрони тримали курс з Харківщини через Дніпропетровщину. Крім цього, фіксувалися на межі Харківської та Донецької областей, а також на сході Харківщини.
Потім нові групи БпЛА були на сході Харківщини, тримали західний курс.
Востаннє про ворожі дрони над регіоном у Повітряних силах інформували о 00:05. Тоді БпЛА були на півночі Харківщини і тримали південний курс.
О 01:56 пролунав відбій. Сирена знову звучала о 04:17. Про її причини у ПС ЗСУ не повідомляли. О 05:51 оголосили відбій. Однак тривога актуальна у Куп’янському та Харківському районах, а також Липецькій та Вовчанській громадах.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, воздушная тревога, ВС ВСУ, дрони, новини Харкова, Харків, харківщина, хроника;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".