Новости Харькова — главное за 27 января: раненые, пожар под Харьковом

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

09:10

БПЛА «Куб» сбили на Харьковщине – о последствиях рассказал Синегубов

О результатах вражеских обстрелах Харьковской области проинформировал утром 27 января начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, днем россияне ударили по Купянску. Вследствие обстрела повреждены 13 частных домов, две хозпостройки, гараж, авто, а также линия электропередач. Кроме того, известно о пострадавшей 86-летней женщине.

«15:20 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Малая Даниловка. В результате сбития БПЛА «Куб» повреждена фасадная часть и остекление окон многоквартирного дома», – добавил Синегубов.

08:56

Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области за сутки у спасателей было 16 выездов, десять из них – на ликвидацию пожаров.

Днем россияне регулярно били КАБами по Купянску – под обстрелами оказался жилой сектор города.

«В результате обстрела произошли разрушения и повреждения жилых и хозяйственных построек. На территории одного из частных домовладений произошел пожар. Горел жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль на общей площади 300 м кв. На месте происшествия пострадала женщина 1938 г.р. Прибывшие на место происшествия спасатели и медики ГСЧС предоставили раненой первую доврачебную помощь и передали ее бригаде экстренной медицинской помощи. Работы по тушению пожара и разборке завалов приостановлены из-за постоянных вражеских обстрелов», – объяснили в ГСЧС.

Также накануне днем в Хорошево Харьковского района возникло возгорание в частном доме.

«Прибывшие на место вызова пожарные установили, что горит жилой дом на площади 120 м. кв. Огонь удалось обуздать в 19:20. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили пожарные.

07:07

Атака беспилотников и пуски баллистики: неспокойная ночь на Харьковщине

Накануне вечером в 20:19 в Харькове и области прозвучала воздушная тревога — над регионом традиционно появились вражеские БПЛА.

В течение следующих нескольких часов вплоть до полуночи они кружили над Харьковщиной и соседними регионами.









А вот после 00:00 возникла угроза применения баллистики.

В 01:33 воздушные силы ВСУ объявили отбой тревоги. Однако ее включили повторно в 03:00 – вновь из-за ударных беспилотников, появившихся над областью.

Целый час угроза ударов сохранялась, пока в 03:58 не прозвучал отбой тревоги.