Новини Харкова — головне за 27 січня: поранені, пожежа під Харковом

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:10

БПЛА “Куб” збили на Харківщині – про наслідки розповів Синєгубов

Про результати ворожих обстрілів Харківської області поінформував 27 січня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, напередодні вдень росіяни вдарили по Куп’янську. Внаслідок обстрілів пошкоджені 13 приватних будинків, дві господарські будівлі, гараж, авто, а також лінія електропередач. Крім того, відомо про постраждалу 86-річну жінку.

“15:20 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Мала Данилівка. Внаслідок збиття БПЛА «Куб» пошкодждено фасадну частину та скління вікон багатоквартирного будинку”, – додав Синєгубов.

08:56

Шість годин гасили пожежу в будинку під Харковом – подробиці від ДСНС

За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу рятувальників було 16 виїздів, десять з них – на ліквідацію пожеж.

Вдень росіяни регулярно били КАБами по Куп’янську – під обстрілами опинився житловий сектор міста.

“В результаті обстрілу стались руйнації та пошкодження житлових та господарчих будівель. На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа. Горів житловий будинок, господарча споруда та автомобіль на загальній площі 300 м кв. На місці події постраждала жінка 1938 р.н. Рятувальники та медики ДСНС, які прибули на місце події, надали пораненій першу долікарняну допомогу та передали її бригаді екстреної медичної допомоги. Роботи з гасіння пожежі та розбирання завалів тимчасово призупинені через постійні ворожі обстріли”, – пояснили у ДСНС.

Також напередодні вдень у Хорошеві Харківського району виникло загоряння у приватному будинку.

“Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить житловий будинок на площі 120 м. кв. Вогонь вдалося приборкати о 19:20. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – уточнили пожежники.

07:07

Атака безпілотників та пуски балістики: неспокійна ніч на Харківщині

Напередодні ввечері о 20:19 у Харкові та області пролунала повітряна тривога – над регіоном традиційно з’явилися ворожі БПЛА.

Протягом наступних кількох годин аж до опівночі вони кружляли над Харківщиною та сусідніми регіонами.









А ось після 00:00 виникла загроза застосування балістики.

О 01:33 повітряні сили ЗСУ оголосили відбій тривоги. Однак її включили повторно о 03:00 – знову через ударні безпілотники, що з’явилися над областю.

Цілу годину загроза ударів зберігалася, поки о 03:58 не пролунав відбій тривоги.