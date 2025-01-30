Новости Харькова — главное за 30 января: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:05
Ночью Харьковщину вновь атаковали беспилотники: подробности
В 21:33 на Харьковщине прозвучала тревога. По данным Воздушных сил ВСУ, из-за БпЛА, которые приближались к региону.
Позже они изменили курс и начали двигаться в сторону Полтавской области.
После полуночи атака беспилотников продолжалась – они кружили как над нашей областью, так и над соседними.
В 03:13 ВСУ сообщили, что угрозы миновали и объявили отбой тревоги (она все еще актуальна для Волчанской и Липецкой громады).
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 07:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".