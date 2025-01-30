Новости Харькова — главное за 30 января: как прошла ночь

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07:05

Ночью Харьковщину вновь атаковали беспилотники: подробности

В 21:33 на Харьковщине прозвучала тревога. По данным Воздушных сил ВСУ, из-за БпЛА, которые приближались к региону.

Позже они изменили курс и начали двигаться в сторону Полтавской области.

После полуночи атака беспилотников продолжалась – они кружили как над нашей областью, так и над соседними.

В 03:13 ВСУ сообщили, что угрозы миновали и объявили отбой тревоги (она все еще актуальна для Волчанской и Липецкой громады).