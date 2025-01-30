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Новости Харькова — главное за 30 января: как прошла ночь

Украина 07:07   30.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 30 января: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:05

Ночью Харьковщину вновь атаковали беспилотники: подробности

В 21:33 на Харьковщине прозвучала тревога. По данным Воздушных сил ВСУ, из-за БпЛА, которые приближались к региону. 

Позже они изменили курс и начали двигаться в сторону Полтавской области. 

После полуночи атака беспилотников продолжалась – они кружили как над нашей областью, так и над соседними. 

В 03:13 ВСУ сообщили, что угрозы миновали и объявили отбой тревоги (она все еще актуальна для Волчанской и Липецкой громады).

Читайте также: Сегодня 30 января: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 07:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".