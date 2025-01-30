Новини Харкова — головне за 30 січня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Вночі Харківщину знову атакували безпілотники: подробиці
О 21:33 на Харківщині пролунала тривога. За даними Повітряних сил ЗСУ, її оголосили через БПЛА, які наближалися до регіону.
Пізніше вони змінили курс та почали рухатися у бік Полтавської області.
Після опівночі атака безпілотників тривала – вони кружляли як над нашою областю, так і сусідніми.
О 03:13 ЗСУ повідомили, що загрози минули та оголосили відбій тривоги (вона все ще актуальна для Вовчанської та Липецької громади).
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".