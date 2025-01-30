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Новини Харкова — головне за 30 січня: як минула ніч

Україна 07:07   30.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 30 січня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Вночі Харківщину знову атакували безпілотники: подробиці

О 21:33 на Харківщині пролунала тривога. За даними Повітряних сил ЗСУ, її оголосили через БПЛА, які наближалися до регіону. 

Пізніше вони змінили курс та почали рухатися у бік Полтавської області. 

Після опівночі атака безпілотників тривала – вони кружляли як над нашою областю, так і сусідніми. 

О 03:13 ЗСУ повідомили, що загрози минули та оголосили відбій тривоги (вона все ще актуальна для Вовчанської та Липецької громади).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 07:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".