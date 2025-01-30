Новини Харкова — головне за 30 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Вночі Харківщину знову атакували безпілотники: подробиці

О 21:33 на Харківщині пролунала тривога. За даними Повітряних сил ЗСУ, її оголосили через БПЛА, які наближалися до регіону.

Пізніше вони змінили курс та почали рухатися у бік Полтавської області.

Після опівночі атака безпілотників тривала – вони кружляли як над нашою областю, так і сусідніми.

О 03:13 ЗСУ повідомили, що загрози минули та оголосили відбій тривоги (вона все ще актуальна для Вовчанської та Липецької громади).