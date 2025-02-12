Новости Харькова — главное за 12 февраля: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:46
ГСЧС: 14 пожаров потушили спасатели, есть раненые и разрушения
Всего, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в регионе возникло 14 пожаров. Один из них – в результате обстрелов РФ.
Утром БпЛА попал по частному дому в одном из прифронтовых населенных пунктов области.
«Взрыв беспилотника повлек за собой значительные разрушения и пожар в доме и хозяйственном сооружении на общей площади более 80 м кв. Без пострадавших», – уточнили спасатели.
А днем по Золочеву прилетели КАБы. Одна из авиабомб попала по дому, где находились люди – трое из них оказались заблокированными под завалами.
«Спасатели ГСЧС совместно с полицейскими оперативно достали двух женщин и мужчину из-под обломков разрушенного дома и передали медикам экстренной медицинской помощи. Всего в результате этой террористической атаки пострадали 7 мирных людей, в том числе 12-летний парень, разрушены 2 частных дома, еще 11 частично повреждены», – уточнили в ГСЧС.
07:05
Ночные тревоги в Харькове и области: о каких угрозах предупреждали Воздушные силы
С вечера вчерашнего дня из-за беспилотников РФ на Харьковщине длилась воздушная тревога.
В 02:46 Воздушные силы объявили отбой тревоги. Однако она прозвучала вновь в 04:26. На этот раз защитники неба предупредили об угрозе обстрела баллистикой.
А уже в 05:09 в Харькове и области прозвучал отбой тревоги.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 07:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".