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Новости Харькова — главное за 12 февраля: как прошла ночь

Украина 07:46   12.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 12 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:46

ГСЧС: 14 пожаров потушили спасатели, есть раненые и разрушения

Всего, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в регионе возникло 14 пожаров. Один из них – в результате обстрелов РФ.

Утром БпЛА попал по частному дому в одном из прифронтовых населенных пунктов области.

«Взрыв беспилотника повлек за собой значительные разрушения и пожар в доме и хозяйственном сооружении на общей площади более 80 м кв. Без пострадавших», – уточнили спасатели.

А днем по Золочеву прилетели КАБы. Одна из авиабомб попала по дому, где находились люди – трое из них оказались заблокированными под завалами.

«Спасатели ГСЧС совместно с полицейскими оперативно достали двух женщин и мужчину из-под обломков разрушенного дома и передали медикам экстренной медицинской помощи. Всего в результате этой террористической атаки пострадали 7 мирных людей, в том числе 12-летний парень, разрушены 2 частных дома, еще 11 частично повреждены», – уточнили в ГСЧС.

07:05

Ночные тревоги в Харькове и области: о каких угрозах предупреждали Воздушные силы

С вечера вчерашнего дня из-за беспилотников РФ на Харьковщине длилась воздушная тревога.

В 02:46 Воздушные силы объявили отбой тревоги. Однако она прозвучала вновь в 04:26. На этот раз защитники неба предупредили об угрозе обстрела баллистикой. 

А уже в 05:09 в Харькове и области прозвучал отбой тревоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 07:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".