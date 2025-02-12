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Новини Харкова — головне за 12 лютого: як минула ніч

Україна 07:46   12.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 12 лютого: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:46

ДСНС: 14 пожеж загасили рятувальники, є поранені та руйнування

Загалом, за даними ГУ ДСНС України у Харківській області, у регіоні виникло 14 пожеж. Одна з них – внаслідок обстрілів РФ.

Вранці БпЛА влучив по приватному будинку в одному із прифронтових населених пунктів області.

“Вибух безпілотника спричинив значні руйнації та пожежу в оселі і господарчій споруді на загальній площі понад 80 м кв. Без постраждалих”, – уточнили рятувальники.

А вдень по Золочеву прилетіли КАБи. Одна з авіабомб впала на будинок, де були люди – троє з них виявилися заблокованими під завалами.

“Рятувальники ДСНС спільно з поліцейськими оперативно дістали двох жінок та чоловіка з-під уламків зруйнованого будинку та передали медикам екстреної медичної допомоги. Загалом внаслідок цієї терористичної атаки постраждало 7 мирних людей, у тому числі 12-річний хлопець, зруйновано 2 приватних будинки, ще 11 частково пошкоджені”, – розповіли у ДСНС.

07:05

Нічні тривоги у Харкові та області: про які загрози попереджали Повітряні сили

Звечора вчорашнього дня через безпілотники РФ на Харківщині тривала повітряна тривога.

О 02:46 Повітряні сили оголосили відбій тривоги. Однак вона пролунала знову о 04:26. Цього разу захисники неба попередили про загрозу обстрілу балістикою. 

А вже о 05:09 у Харкові та області пролунав відбій тривоги.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 07:46;

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