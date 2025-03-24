Новости Харькова — главное 24 марта: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:15

Обстрелы, бои, наступления: как прошли сутки на Харьковщине по данным Генштаба

В течение суток, по данным Генштаба ВСУ, враг наступал на Харьковском и Купянском направлении.

На Харьковском направлении ВСУ отбили одну атаку РФ в районе Волчанска. На Купянском – зафиксировали пять боев.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово, Петропавловки и Богуславки», – пишут в ГШ.

Также за сутки враг обстрелял из авиации Великую Шапковку.

08:00

ГСЧС: за сутки потушили почти сотню пожаров, пострадала 25-летняя беременная

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток у специалистов было 113 оперативных выездов, 95 из них – на тушение пожаров.

Вечером из-за обстрела Великого Бурлука горело сельскохозяйственное предприятие. Дроны упали по складскому помещению, на месте удара начался пожар, площадью 200 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, добавили спасатели.

«В результате попадания вражеского БпЛА в частный дом в селе Великая Бабка Чугуевского района взрывные ранения получили 25-летняя беременная женщина и 25-летний мужчина. Их госпитализировали в больницу. Также 77-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. К обследованию места обстрела привлекались пиротехники ГСЧС», – пишут пожарные.

Кроме того, произошел и бытовой пожар в Эсхаре Чугуевского района. В поселке, по данным ГСЧС, загорелась многоэтажка.

«Пострадала 55-летняя женщина. Она получила отравление угарным газом. В ее доме горела бытовая техника и мебель на площади 3 м. кв.», – уточнили спасатели.

Также в природных системах региона за сутки ликвидировали 75 пожаров, общая площадь возгорания – 51 гектар.

07:43

Среди пострадавших – 25-летняя беременная: оккупанты ударили по Чугуевскому району

О «прилете» в селе Великая Бабка сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате падения БпЛА взрывное ранение получили 25-летняя беременная женщина и 25-летний мужчина», – написал Синегубов.

И добавил, что обоих пострадавших госпитализировали.

07:07

Ночью на Харьков летели авиабомбы, тревога звучала практически беспрерывно до самого утра

В 21:34 Воздушные силы ВСУ заметили российский БпЛА, который летел в сторону Харькова. Из-за этого в регионе сразу же объявили тревогу.

Угроза применения ударных дронов сохранялась четыре часа. И лишь в 01:35 объявили отбой. Однако ненадолго — тревогу возобновили уже в 02:12. На этот раз из-за активности вражеской авиации и пусков КАБ в сторону Харьковщины.

В 04:02 защитники неба зафиксировали повторные пуски. Также авиабомбы летели и на Харьков.

Отбой прозвучал уже утром, в 05:00.