Новини Харкова – головне 24 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:15

Обстріли, бої, наступи: як минула доба на Харківщині за даними Генштабу

Протягом доби, за даними Генштабу ЗСУ, ворог наступав на Харківському та Куп’янському напрямках.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили одну атаку РФ у районі Вовчанська. На Куп’янському – зафіксували п’ять боїв.

“Наші захисники зупинили штурмові дії противника в районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки”, – пишуть у ГШ.

Також за добу ворог обстріляв з авіації Велику Шапківку.

08:00

ДСНС: за добу загасили майже сотню пожеж, постраждала 25-річна вагітна

За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у спеціалістів було 113 оперативних виїздів, 95 з них – на гасіння пожеж.

Увечері через обстріл Великого Бурлука горіло сільськогосподарське підприємство. Дрони впали по складському приміщенню, на місці удару почалася пожежа, площею 200 квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих немає, додали рятувальники.

“Внаслідок влучання ворожого БпЛА у приватний будинок в селі Велика Бабка Чугуївського району вибухові поранення отримали 25-річна вагітна жінка та 25-річний чоловік. Їх ушпиталили до лікарні. Також 77-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. До обстеження місця обстрілу залучались піротехніки ДСНС”, – пишуть пожежники.

Крім того, сталася й побутова пожежа в Есхарі Чугуївського району. У селищі, за даними ДСНС, спалахнула багатоповерхівка.

“Постраждала 55-річна жінка. Вона отримала отруєння чадним газом. В її оселі горіла побутова техніка та меблі на площі 3 м. кв.“, – уточнили рятувальники.

Також у природних системах регіону за добу ліквідували 75 пожеж, загальна площа займання – 51 гектар.

07:43

Серед постраждалих – 25-річна вагітна: окупанти вдарили по Чугуївському району

Про «приліт» у селі Велика Бабка повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок падіння БпЛА вибухове поранення отримали 25-річна вагітна жінка та 25-річний чоловік», – написав Синєгубов.

І додав, що обох постраждалих госпіталізували.

07:07

Вночі на Харків летіли авіабомби, тривога звучала практично безперервно до самого ранку

О 21:34 Повітряні сили ЗСУ помітили російський БаЛА, який летів у сторону Харкова. Через це у регіоні одразу ж оголосили тривогу.

Загроза застосування ударних дронів зберігалася чотири години. І лише о 01:35 оголосили відбій. Проте ненадовго – тривогу відновили вже о 02:12. На цей раз через активність ворожої авіації та пусків КАБ у бік Харківщини.

О 04:02 захисники піднебіння зафіксували повторні пуски. Також авіабомби летіли і на Харків.

Відбій пролунав уже вранці о 05:00.