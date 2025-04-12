Новости Харькова – главное за 12 апреля: под утро ударили «Шахеды»
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:26
Около 04:10 в Харькове раздавались взрывы. Известно, что город был под ударом «Шахедов»
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали три удара БпЛА типа «Шахед». Два из них – в Немышлянском районе.
В результате обстрела пострадал один мужчина, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
Состояние ранения – легкое. Ему оказали помощь на месте.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, Олег Синегубов, прилет, удар, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 06:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".