Новости Харькова – главное за 12 апреля: под утро ударили «Шахеды»

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06:26

Около 04:10 в Харькове раздавались взрывы. Известно, что город был под ударом «Шахедов»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали три удара БпЛА типа «Шахед». Два из них – в Немышлянском районе.

В результате обстрела пострадал один мужчина, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Состояние ранения – легкое. Ему оказали помощь на месте.