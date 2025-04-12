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Новости Харькова – главное за 12 апреля: под утро ударили «Шахеды»

Общество 06:26   12.04.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 12 апреля: под утро ударили «Шахеды» Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:26

Около 04:10 в Харькове раздавались взрывы. Известно, что город был под ударом «Шахедов»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали три удара БпЛА типа «Шахед». Два из них – в Немышлянском районе.

В результате обстрела пострадал один мужчина, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Состояние ранения – легкое. Ему оказали помощь на месте.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 06:26;

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