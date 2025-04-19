Новости Харькова — главное за 19 апреля: ночью в частном секторе упал «Шахед»
Фото: Генштаб ВСУ
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
7:14
Ночью Харьков атаковал «Шахед» — «прилет» зафиксировали в Киевском районе
Как сообщил мэр Игорь Терехов в 3:55, беспилотник упал в частном секторе.
Воздушные силы ВСУ информировали о БпЛА в направлении Харькова с востока в 3:40.
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- Категории: Общество, Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: главные новости, Игорь Терехов, новости Харькова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 07:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".