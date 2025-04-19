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Новости Харькова — главное за 19 апреля: ночью в частном секторе упал «Шахед»

Общество 07:17   19.04.2025
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 19 апреля: ночью в частном секторе упал «Шахед» Фото: Генштаб ВСУ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

7:14

Ночью Харьков атаковал «Шахед» — «прилет» зафиксировали в Киевском районе

Как сообщил мэр Игорь Терехов в 3:55, беспилотник упал в частном секторе.

Воздушные силы ВСУ информировали о БпЛА в направлении Харькова с востока в 3:40.

Автор: Елена Нагорная
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Новости Харькова — главное за 19 апреля: ночью в частном секторе упал «Шахед»
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19.04.2025, 07:17

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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 07:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".