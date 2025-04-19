Новости Харькова — главное за 19 апреля: ночью в частном секторе упал «Шахед»

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7:14

Ночью Харьков атаковал «Шахед» — «прилет» зафиксировали в Киевском районе

Как сообщил мэр Игорь Терехов в 3:55, беспилотник упал в частном секторе.

Воздушные силы ВСУ информировали о БпЛА в направлении Харькова с востока в 3:40.