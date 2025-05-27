Новости Харькова — главное за 27 мая: как прошла ночь

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06:55

Ночь была тревожной из-за налета БпЛА

Очередная ночь в Харькове и области большей частью прошла в состоянии воздушной тревоги. В городе ее объявили в 00:25, в области еще раньше — в 23:55. А отбой дали одновременно — в 04:09. Причиной тревоги стал налет российских БпЛА, который начался около полуночи.

По сообщениям Воздушных сил ВСУ нынешней ночью «Шахеды» кружили в основном над Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областями и югом страны. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове и области нет.