Новости Харькова — главное за 27 мая: как прошла ночь
Фото: Елена Нагорная
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
06:55
Ночь была тревожной из-за налета БпЛА
Очередная ночь в Харькове и области большей частью прошла в состоянии воздушной тревоги. В городе ее объявили в 00:25, в области еще раньше — в 23:55. А отбой дали одновременно — в 04:09. Причиной тревоги стал налет российских БпЛА, который начался около полуночи.
По сообщениям Воздушных сил ВСУ нынешней ночью «Шахеды» кружили в основном над Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областями и югом страны. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове и области нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушная тревога, ВС ВСУ, новости Харькова, ночь;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 06:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".