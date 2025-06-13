Новости Харькова — главное 13 июня: что в Двуречной, здание ТЦК таки подожгли

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

21:39

Итоги суток в видеодайджесте

17:30

Восемь раз атаковали военные РФ с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях

Как информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00, на Харьковском направлении россияне пытались продвинуться к позициям украинских защитников в районах Волчанска и Каменки. Одну атаку отбили, два боя продолжаются. Авиация противника нанесла удар КАБами по населенному пункту Скорики.

Пять раз ВС РФ атаковали на Купянском направлении вблизи Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. В настоящее время идет бой.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, украинские подразделения отбили девять атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине. Четыре атаки на направлении продолжаются.

16:53

Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 19 до 40 тысяч гривен

По состоянию на 12 июня в Харьковской области актуальна 3331 вакансия, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

14:38

Здание ТЦК в Харькове подожгли, считает полиция: подозреваемого поймали

«11 июня около 19:20 поступило сообщение о пожаре в здании районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным следствия, возгорание произошло из-за поджога. В этом копы подозревают 29-летнего харьковчанина, уже имевшего судимость.

«Как выяснилось, в тот день мужчина был приглашен в помещение районного ТЦК и СП для проверки военно-учетных документов. Находясь внутри учреждения, он воспользовался моментом, когда сотрудники не контролировали его действия, закрылся в одной из комнат, где зажигалкой поджег ткань. После совершенного злоумышленник воспользовался суетой и сбежал через окно второго этажа», — отметили в полиции.

Уже ночью правоохранители задержали фигуранта. Сейчас ему сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Видео: ГУНП в Харьковской области

13:16

Захватил ли враг Двуречную: в ОСГВ «Хортица» объяснили, что там происходит

Пресс-секретарь ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона сообщил, что сейчас в поселке Двуречная продолжаются активные бои.

«Украинские военные пытаются удерживать позиции в населенном пункте, несмотря на постоянные атаки врага. Согласно последним данным, которые у нас были, позиции там сохранялись», — отметил Трегубов.

Он уточнил, что за ситуацией будут наблюдать.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, накануне, 12 июня, аналитики проекта DeepState сообщили, что враг оккупировал поселок Двуречная.

12:36

В Купянске в результате удара авиабомбы произошел пожар в пятиэтажке

Город обстреляли около 7:00, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Горели три квартиры на пятом этаже общей площадью 150 м кв. К счастью, обошлось без пострадавших», — добавили в ГСЧС.

На месте работали восемь спасателей. В 10:08 пожар потушили.

12:26

Опасная погода надвигается на Харьков и область: что прогнозируют синоптики

«В ближайшее время с сохранением до конца суток ожидаются: по городу и области гроза, шквал 15 — 20 м/с», — пишут в Региональном центре по гидрометеорологии.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

10:58

Дорожники восстановили трассу после удара баллистики по Харькову

О том, что трассу уже открыли для проезда транспорта, рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области.

Речь идет о дороге, по которой 2 июня прилетела баллистическая ракета.

«Российские ракеты ударили рано утром. Одна из них взорвалась вблизи жилых домов, другая — попала непосредственно в проезжую часть, оставив после себя воронку глубиной около десяти метров», – напомнили дорожники.

По их мнению, если бы ракеты прилетели на полчаса позже – на трассу уже успели бы выехать достаточно много машин. А значит были бы и жертвы.

«Дорогу оперативно перекрыли, организовали объезд. Аварийный участок засыпали песком, уплотнили, уложили два слоя щебеночно-песчаной смеси, а поверх них — еще два слоя асфальтобетона. В целом подрядчик заменил более 550 кв. метров дорожного полотна», – добавили дорожники.

08:58

Семь людей пострадали на Харьковщине из-за обстрелов, разрушены дома и склад

О том, где в течение суток, зафиксировали «прилеты» на Харьковщине, рассказал в утренней сводке за 13 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Золочев пострадал 52-летний мужчина, женщины 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик; в с. Тимофеевка Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина; в с. Гороховатка Боровской громады пострадала 82-летняя женщина», – написал Синегубов.

В результате обстрелов в Купянском районе повреждён частный дом и склад завода, в Изюмском – электросети, а в Богодуховском – 31 дом и авто.

08:43

Искали тела почти шесть дней: детали поисково-спасательной операции от ГСЧС 📷

О том, что аварийно-спасательные работы на предприятии в Киевском районе Харькова завершены, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

Поисково-спасательная операция продолжалась почти шесть суток, отметили спасатели.

«К поисковым работам привлекались сотрудники и тяжелая техника ГСЧС, а также коммунальных служб города. На месте работали кинологические расчеты ГСЧС Украины», – уточнили пожарные.

Из-под завалов спасатели изъяли тела шестерых работников предприятия – погибли три женщины и трое мужчин. Последнюю жертву российского обстрела деблокировали вечером 12 июня.

08:20

Больше пяти тысяч ударов РФ зафиксировали в Генштабе: ситуация на Харьковщине

О том, где шли бои в Харьковской области, рассказали в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении в течение суток зафиксировали две атаки россиян около Волчанска.

На Купянском – украинские защитники сдержали девять штурмов оккупантов. Бои шли в районе Песчаного и Новоплатоновки.

«Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 108 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3135 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

07:52

Утром россияне ударили КАБами по Золочевской громаде

«Прилеты» зафиксировали в селе Скорики Золочевской громады около 05:55.

«По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало», – передает издание «Заря».

07:00

Летала баллистика, кружили беспилотники: «тревожная» ночь на Харьковщине

Тревога в Харькове и области прозвучала накануне в 22:31. В Воздушных силах ВСУ предупредили об ударных БпЛА, которые двигались через Харьковщину.

В 00:53 объявили отбой тревоги. А в 03:10 ее возобновили – над регионом вновь кружили беспилотники.

Вскоре через область начала летать баллистика.

Отбой тревоги для Харькова прозвучал в 04:14, тогда как для области тревога сохранялась до 06:46.