Новости Харькова — главное за 28 июня: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:13
Авиаудары и не менее 12 атак: утренние данные Генштаба о Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Долгенького, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении за сутки произошло пять атак. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Штурмы были вблизи ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине.
Армия РФ била из авиации по районам населенных пунктов Охримовка и Долгенькое.
06:44
Угроза баллистики, активность БпЛА и пуски КАБ – причины ночных тревог на Харьковщине
Сначала сирена звучала в Харькове и области около 01:00. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Тревога продолжалась недолго – уже после 01:00 раздался отбой. Сирена снова гудела в 01:30 по той же причине – была угроза баллистики.
Затем тревогу объявили уже после — 03:00 из-за активности вражеских БпЛА.
Уже в 03:48 в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину.
По состоянию на 06:44, тревога не актуальна ни в городе, ни в области.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушная тревога, воздушные силы ВСУ, КАБ, новости Харькова, ночь;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 08:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".