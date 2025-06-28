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Новости Харькова — главное за 28 июня: как прошла ночь

Общество 08:13   28.06.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное за 28 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:13

Авиаудары и не менее 12 атак: утренние данные Генштаба о Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Долгенького, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Штурмы были вблизи ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине.

Армия РФ била из авиации по районам населенных пунктов Охримовка и Долгенькое.

06:44

Угроза баллистики, активность БпЛА и пуски КАБ – причины ночных тревог на Харьковщине

Сначала сирена звучала в Харькове и области около 01:00. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Тревога продолжалась недолго – уже после 01:00 раздался отбой. Сирена снова гудела в 01:30 по той же причине – была угроза баллистики.

Затем тревогу объявили уже после — 03:00 из-за активности вражеских БпЛА.

Уже в 03:48 в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину.

По состоянию на 06:44, тревога не актуальна ни в городе, ни в области.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 08:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".