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Новини Харкова — головне за 28 червня: як минула ніч

Події 08:13   28.06.2025
Вікторія Яковенко
Новини Харкова — головне за 28 червня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:13

Авіаудари та щонайменше 12 атак: ранкові дані Генштабу про Харківщину

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Штурми були поблизу низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.

Армія РФ била з авіації по районах населених пунктів Охрімівка та Довгеньке.

06:44

Загроза балістики, активність БпЛА та пуски КАБ – причини нічних тривог на Харківщині

Спершу сирена звучала у Харкові та області близько 01:00. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Тривога тривала недовго – вже після 01:00 пролунав відбій. Сирена знову гула о 01:30 через таку ж причину – загрозу балістики.

Потім тривогу оголосили вже після 03:00 через активність ворожих БпЛА.

Вже о 03:48 у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Харківщину.

Станом на 06:44 тривога не актуальна ані в місті, ані в області.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 08:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".