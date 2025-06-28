Новини Харкова — головне за 28 червня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:13
Авіаудари та щонайменше 12 атак: ранкові дані Генштабу про Харківщину
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Штурми були поблизу низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.
Армія РФ била з авіації по районах населених пунктів Охрімівка та Довгеньке.
06:44
Загроза балістики, активність БпЛА та пуски КАБ – причини нічних тривог на Харківщині
Спершу сирена звучала у Харкові та області близько 01:00. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Тривога тривала недовго – вже після 01:00 пролунав відбій. Сирена знову гула о 01:30 через таку ж причину – загрозу балістики.
Потім тривогу оголосили вже після 03:00 через активність ворожих БпЛА.
Вже о 03:48 у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Харківщину.
Станом на 06:44 тривога не актуальна ані в місті, ані в області.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, воздушная тревога, воздушные силы ВСУ, КАБ, новини Харкова, ночь;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 28 червня: як минула ніч»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 08:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".