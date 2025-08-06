Новости Харькова — главное 6 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:09
Ночью на Харьковщину летели КАБы
Один раз звучала тревога в Харькове и области этой ночью. Регион «покраснел» в 05:11 – тогда, по данным популярных мониторинговых ТГ-каналов, возникла угроза удара КАБ.
Тревога длилась около получаса и уже в 05:28 прозвучал отбой.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 07:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".