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Новости Харькова — главное 6 августа: как прошла ночь

Украина 07:09   06.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 6 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:09

Ночью на Харьковщину летели КАБы

Один раз звучала тревога в Харькове и области этой ночью. Регион «покраснел» в 05:11 – тогда, по данным популярных мониторинговых ТГ-каналов, возникла угроза удара КАБ.

Тревога длилась около получаса и уже в 05:28 прозвучал отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".