Новости Харькова — главное 6 августа: как прошла ночь

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07:09

Ночью на Харьковщину летели КАБы

Один раз звучала тревога в Харькове и области этой ночью. Регион «покраснел» в 05:11 – тогда, по данным популярных мониторинговых ТГ-каналов, возникла угроза удара КАБ.

Тревога длилась около получаса и уже в 05:28 прозвучал отбой.