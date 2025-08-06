Новини Харкова — головне 6 серпня: як минула ніч

Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:09

Вночі на Харківщину летіли КАБи

Один раз лунала тривога в Харкові та області цієї ночі. Регіон “почервонів” о 05:11 – тоді, за даними популярних моніторингових ТГ-каналів, виникла загроза удару КАБ.

Тривога тривала близько пів години і вже о 05:28 пролунав відбій.