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Новини Харкова — головне 6 серпня: як минула ніч

Україна 07:09   06.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 6 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:09

Вночі на Харківщину летіли КАБи

Один раз лунала тривога в Харкові та області цієї ночі. Регіон “почервонів” о 05:11 – тоді, за даними популярних моніторингових ТГ-каналів, виникла загроза удару КАБ.

Тривога тривала близько пів години і вже о 05:28 пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 07:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".