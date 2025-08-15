Новости Харькова — главное 15 августа: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:00
Трижды за сутки россияне били по Боровой – что горело, рассказали в ГСЧС
В течение суток у спасателей было 37 оперативных выездов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате обстрелов возникло три пожара в Изюмском районе.
«Трижды в сутки россияне обстреляли поселок Боровая, повлекши пожары. К счастью, без пострадавших. Днем от обстрела загорелась сухая трава на открытой местности на площади 2,9 га. Вечером враг дважды ударил по фермерскому хозяйству, где сначала горел трактор и гараж на площади 100 м кв., а в результате повторного обстрела двумя часами позже — складское помещение на площади 50 м кв. Спасатели работали под угрозой повторных обстрелов», – уточнили пожарные.
Также сотрудники ГСЧС ликвидировали 15 возгораний в природных экосистемах на площади девять гектаров.
07:07
Ночью тревога в Харькове и области звучала дважды – что летело
Первый раз тревогу объявили в 00:12 – по данным Воздушных сил ВСУ, возникла угроза баллистики.
После чего в 01:25 прозвучал отбой. Повторная угроза возникла уже в 02:03. Тогда на Харьковщину вновь полетела баллистика.
Отбой тревоги дали в 03:09.
