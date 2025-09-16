Новости Харькова — главное 16 сентября: как прошла ночь

Live
Украина 08:13   16.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

08:13

Генштаб: 20 раз пытался прорваться враг на севере от Харькова

Утром 16 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, где шли бои на Харьковщине в течение суток.

Так на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 20 атак россиян возле Волчанска и Волчанских Хуторов.

А на Купянском – оккупанты штурмовали позиции СОУ 11 раз. Боестолкновения зафиксировали около Кондрашовки, Загрызово, Купянска и Петропавловки.

«Всего за вчера зафиксировано 208 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 69 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4795 обстрелов, из них 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5865 дронов-камикадзе», – передает Генштаб.

07:56

Восемь пожаров начались на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, всего в течение суток в регионе бушевали 54 пожара.

Восемь возгораний возникли из-за обстрелов россиян. Пылало в Изюмском и Купянском районах. Среди разрушений из-за пожаров – склады, хозпостройки, также горела сухая трава.

«За сутки ликвидировано 23 пожара в природных экосистемах на общей площади более 16 га. В настоящее время идет ликвидация 11 лесных пожаров на территории Завгородневского, Песчанского, Студенецкого, Краснооскольского и Артемовского лесничеств Изюмского района. Общая площадь тушения лесных пожаров составляет более 77 га», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, за сутки на Харьковщине пиротехники выявили и изъяли 115 единиц взрывоопасных предметов.

07:07

Почему ночью на Харьковщине звучала тревога – данные ВСУ

Из-за угрозы ударов баллистикой в Харькове и области объявили тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности в 00:25.

До этого украинские защитники сообщали о российском БпЛА, который кружил над регионом. Беспилотник двигался на запад Харьковской области. Однако тогда тревогу не давали. 

Отбой воздушной тревоги прозвучал в 00:57, после чего в Харькове и области угроз не фиксировали. Вскоре на другие города полетели скоростные цели, однако для Харьковщины опасности не было. По состоянию на 07:07 в регионе тревог нет.

Читайте также: Сегодня 16 сентября: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
