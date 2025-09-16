Новости Харькова — главное 16 сентября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:13
Генштаб: 20 раз пытался прорваться враг на севере от Харькова
Утром 16 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, где шли бои на Харьковщине в течение суток.
Так на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 20 атак россиян возле Волчанска и Волчанских Хуторов.
А на Купянском – оккупанты штурмовали позиции СОУ 11 раз. Боестолкновения зафиксировали около Кондрашовки, Загрызово, Купянска и Петропавловки.
«Всего за вчера зафиксировано 208 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 69 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4795 обстрелов, из них 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5865 дронов-камикадзе», – передает Генштаб.
07:56
Восемь пожаров начались на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, всего в течение суток в регионе бушевали 54 пожара.
Восемь возгораний возникли из-за обстрелов россиян. Пылало в Изюмском и Купянском районах. Среди разрушений из-за пожаров – склады, хозпостройки, также горела сухая трава.
«За сутки ликвидировано 23 пожара в природных экосистемах на общей площади более 16 га. В настоящее время идет ликвидация 11 лесных пожаров на территории Завгородневского, Песчанского, Студенецкого, Краснооскольского и Артемовского лесничеств Изюмского района. Общая площадь тушения лесных пожаров составляет более 77 га», – уточнили в ГСЧС.
Кроме того, за сутки на Харьковщине пиротехники выявили и изъяли 115 единиц взрывоопасных предметов.
07:07
Почему ночью на Харьковщине звучала тревога – данные ВСУ
Из-за угрозы ударов баллистикой в Харькове и области объявили тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности в 00:25.
До этого украинские защитники сообщали о российском БпЛА, который кружил над регионом. Беспилотник двигался на запад Харьковской области. Однако тогда тревогу не давали.
Отбой воздушной тревоги прозвучал в 00:57, после чего в Харькове и области угроз не фиксировали. Вскоре на другие города полетели скоростные цели, однако для Харьковщины опасности не было. По состоянию на 07:07 в регионе тревог нет.
Читайте также: Сегодня 16 сентября: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 16 сентября: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 08:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".