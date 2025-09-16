Новини Харкова — головне 16 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:13

Генштаб: 20 разів намагався прорватися ворог на півночі від Харкова

Вранці 16 вересня Генштаб ЗСУ поінформував, де точилися бої на Харківщині протягом доби.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 20 атак росіян біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

А на Куп’янському – окупанти штурмували позиції СОУ 11 разів. Зіткнення зафіксували біля Кіндрашівки, Загризового, Куп’янська та Петропавлівки.

“Загалом за вчора зафіксовано 208 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе”, – передає Генштаб.

07:56

Вісім пожеж розпочалися на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, всього протягом доби в регіоні вирували 54 пожежі.

Вісім загорянь виникли через обстріли росіян. Палало в Ізюмському та Куп’янському районах. Серед руйнувань через пожежі – склади, господарські споруди, також горіла суха трава.

“За добу ліквідовано 23 пожежі в природних екосистемах на загальній площі понад 16 га. Наразі триває ліквідація 11 лісових пожеж на території Завгороднівського, Піщанського, Студенецького, Червонооскільського та Артемівського лісництв Ізюмського району. Загальна площа гасіння лісових пожеж складає понад 77 га”, – зазначили у ДСНС.

Крім того, за добу на Харківщині піротехніки виявили та вилучили 115 одиниць вибухонебезпечних предметів.

07:07

Чому вночі на Харківщині лунала тривога – дані ЗСУ

Через загрозу ударів балістикою в Харкові та області оголосили тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку о 00:25.

До цього українські захисники повідомляли про російські БпЛА, які кружляли над регіоном. Безпілотник рухався на захід Харківської області. Однак тоді тривогу не давали.

Відбій повітряної тривоги пролунав о 00:57, після чого у Харкові та області погроз не фіксували. Невдовзі на інші міста полетіли швидкісні цілі, проте для Харківщини небезпеки не було. Станом на 07:07 у регіоні тривог немає.