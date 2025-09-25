Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:07
БпЛА кружили над Харьковом и областью – как прошла ночь в регионе
Вечером 24 сентября, в 21:56, над регионом появились группы БпЛА. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, беспилотники двигались в сторону Полтавщины.
Хотя после этого украинские защитники не сообщали о новых угрозах, мониторинговые ТГ-каналы передавали, что беспилотники продолжают кружить над регионом. Они летали как над пригородом, так и над Харьковом. Также была слышна работа ПВО в северной части города. Отбой тревоги прозвучал уже после полуночи – в 02:25.
