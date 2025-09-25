Live
  • Чт 25.09.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.41
  • EUR 48.66

Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь

Украина 07:09   25.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

07:07

БпЛА кружили над Харьковом и областью – как прошла ночь в регионе

Вечером 24 сентября, в 21:56, над регионом появились группы БпЛА. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, беспилотники двигались в сторону Полтавщины. 

Хотя после этого украинские защитники не сообщали о новых угрозах, мониторинговые ТГ-каналы передавали, что беспилотники продолжают кружить над регионом. Они летали как над пригородом, так и над Харьковом. Также была слышна работа ПВО в северной части города. Отбой тревоги прозвучал уже после полуночи – в 02:25.

Читайте также: Сегодня 25 сентября: какой день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
24.09.2025, 11:53
Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области
Ночью небольшой дождь. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области
24.09.2025, 20:27
«Шахеды» выключили свет в Харькове, ДРГ в Купянске — итоги 22 сентября (видео)
«Шахеды» выключили свет в Харькове, ДРГ в Купянске — итоги 22 сентября (видео)
24.09.2025, 23:12
Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь
25.09.2025, 07:09
Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы (дополнено)
Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы (дополнено)
24.09.2025, 14:11
Россияне уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе
Россияне уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе
25.09.2025, 07:42

Новости по теме:

24.09.2025
«Шахеды» выключили свет в Харькове, ДРГ в Купянске — итоги 22 сентября (видео)
24.09.2025
Новости Харькова — главное 24 сентября: проблемы со светом, Терехов в Сумах
24.09.2025
Мэр Харькова Терехов в Сумах: зачем поехал и с кем говорил (фото)
23.09.2025
Новости Харькова — главное 23 сентября: Харьков атакуют «шахеды»
22.09.2025
Новости Харькова — главное 22 сентября: ракетный удар, смертельное ДТП

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».".