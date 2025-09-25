Новини Харкова — головне 25 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:07
БпЛА кружляли над Харковом та областю – як минула ніч у регіоні
Увечері 24 вересня о 21:56 над регіоном з’явилися групи БпЛА. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, безпілотники рухалися у бік Полтавщини.
Хоча після цього українські захисники не повідомляли про нові загрози, моніторингові канали ТГ передавали, що безпілотники продовжують кружляти над регіоном. Вони літали як над передмістям, так і над Харковом. Також була чутна робота ППО у північній частині міста. Відбій тривоги пролунав уже після опівночі – о 02:25.
