Новости Харькова — главное за 7 октября: РФ продвинулась на Харьковщине
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:12
Сколько атак отбили СОУ на Харьковщине за сутки, рассказали в Генштабе
В Генштабе ВСУ уточнили: в течение минувших суток в регионе шло 30 боев.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 19 атак РФ в районе Волчанских Хуторов.
А на Купянском – враг наступал 11 раз возле Купянска, Радьковки, Песчаного, Петропавловки и Богуславки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 66 авиационных ударов, применил три ракеты и 143 управляемых бомбы. Кроме этого, произвел 4523 обстрела, из них 98 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5301 дрон-камикадзе», – передает ГШ.
07:24
Триколор поднял враг над населенным пунктом Харьковщины – ISW
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), недавно россияне продвинулись на Великобурлукском и Купянском направлениях.
«На геолокационных видеозаписях, опубликованных 6 октября, видно, как российские военнослужащие поднимают российский флаг в северной части Отрадного (восточнее Великого Бурлука), что свидетельствует о недавнем продвижении российских войск в этом районе», – отметили в Институте изучения войны.
Однако полную оккупацию населенного пункта, о которой ранее заявил враг, аналитики пока что не подтверждают. Как и информацию о продвижении ВС РФ на Южно-Слобожанском направлении в Волчанске. В то же время эксперты зафиксировали продвижение врага на Купянском направлении.
«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Песчаного (юго-восточнее Купянска)», – уточнили в ISW.
Также оккупанты утверждали, что захватили часть территорий в центре Купянска. Эти данные оказались фейковыми.
