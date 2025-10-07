Новини Харкова — головне за 7 жовтня: РФ просунулась на Харківщині

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:12

Скільки атак відбили СОУ на Харківщині за добу, розповіли в Генштабі

У Генштабі ЗСУ уточнили: протягом минулої доби в регіоні йшло 30 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 19 атак РФ у районі Вовчанських Хуторів.

А на Куп’янському – ворог наступав 11 разів біля Куп’янська, Радьківки, Піщаного, Петропавлівки та Богуславки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4523 обстріли, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5301 дрон-камікадзе“, – повідомляє ГШ.

07:24

Триколор підняв ворог над населеним пунктом Харківщини – ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно росіяни просунулися на Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках.

“На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 6 жовтня, видно, як російські військовослужбовці підіймають російський прапор у північній частині Одрадного (на схід від Великого Бурлука), що свідчить про недавнє просування російських військ у цьому районі”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Однак повну окупацію населеного пункту, про яку раніше заявив ворог, аналітики поки що не підтверджують. Як і інформацію про просування ЗС РФ на Південно-Слобожанському напрямку у Вовчанську.

Водночас експерти зафіксували просування ворога на Куп’янському напрямку.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (південніше на схід від Куп’янська)”, – уточнили в ISW.

Також окупанти стверджували, що захопили частину територій у центрі Куп’янська. Ці дані виявилися фейковими.