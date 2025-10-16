Новости Харькова — главное 16 октября: взрывы в области, задерживаются поезда
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
09:08
Без света на Харьковщине больше семи тысяч абонентов – данные Синегубова
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, враг массированно атаковал Лозовской, Изюмский и Богодуховский районы области.
Временно без электроэнергии остались 7390 жителей Близнюковской громады.
«В с. Андреевка Донецкой громады пострадали 46-летний и 49-летний мужчины; в с. Старый Мерчик Валковской громады пострадали 34-летний и 56-летний мужчины. Также за медицинской помощью обратилась 76-летняя женщина, пострадавшая в результате обстрела г. Харьков 12 октября», – уточнил Синегубов.
В течение суток по региону ударили:
- предварительно три ракеты (тип устанавливается);
- КАБ;
- 56 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- fpv-дрон.
Также начальник ХОВА сообщил о разрушениях, которые возникли в результате ударов по Купянскому и Изюмскому райнам.
«В Купянском районе повреждены два частных дома (с. Тамаргановка); в Изюмском районе поврежден автобус (с. Червоное)», – уточнил Синегубов.
08:23
В Купянске идут противодиверсионные операции – Генштаб
О том, что в Купянске СОУ выявляют, блокируют и уничтожают вражескую пехоту, рассказал Генштаб ВСУ в сводке за 16 октября.
Всего в течение минувших суток на Харьковщине было 24 боя. Из них 17 – на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. Еще шесть – на Купянском. ВСУ отбивали вражеские штурмы в районе Степной Новоселовки и Петропавловки.
«Всего за вчера зафиксировано 184 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 87 авиационных ударов, сбросив 171 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 4 979 обстрелов, из них более ста — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5 595 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.
07:46
Из-за отсутствия электроэнергии на Харьковщине задерживаются поезда
В Харьковской области некоторые пригородные поезда курсируют с задержкой, пишут в «Укрзалізниці».
«Задерживаемся в Харьковской области из-за отсутствия напряжения. Ряд пригородных поездов будет курсировать с резервными тепловозами», – передают железнодорожники.
С опозданием прибудут следующие поезда:
- Поезд №6041 Харьков – Букино курсирует со станции Андреевка с задержкой 50 минут.
- Поезд №6852 Дубово – Харьков на станцию Близнюки прибудет с задержкой.
Отметим, что 16 октября в Харькове, начиная с о5:30 утра, слышали серию взрывов. Вероятно, они раздались за пределами города. Воздушная тревога в Харькове продолжалась всю ночь, начиная с 21:34. При этом под утро Воздушные силы ВСУ проинформировали о пусках РФ ракет. Однако в большей части, по сообщениям ВС ВСУ, под атакой Полтава и Полтавская область. Харьковские мониторинговые каналы информировали о целях в направлении Змиева, а также Люботина, Ольшан, Андреевки и Мерефы. Кроме того, в области слышен звук пролета ракет. Утром Изюмская ГВА сообщала о серии взрывов в Изюме. Информации от ХОВА и мэрии Харькова о «прилетах» в городе и области утром на данный момент нет.
