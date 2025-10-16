Новини Харкова — головне 16 жовтня: вибухи в області, затримуються потяги

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:08

Без світла на Харківщині понад сім тисяч абонентів – дані Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог масовано атакував Лозівський, Ізюмський та Богодухівський райони області.

Тимчасово без електроенергії залишилося 7390 мешканців Близнюківської громади.

“У с. Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки; у с. Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки. Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Харків 12 жовтня”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарили:

попередньо три ракети (тип встановлюється);

КАБ;

56 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

fpv-дрон.

Також начальник ХОВА повідомив про руйнування, які виникли внаслідок ударів по Куп’янському та Ізюмському районах.

“У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Тамарганівка); у Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Червоне)“, – уточнив Синєгубов.

08:23

У Куп’янську тривають протидиверсійні операції – Генштаб

Про те, що в Куп’янську СОУ виявляють, блокують та знищують ворожу піхоту, розповів Генштаб ЗСУ у зведенні за 16 жовтня.

Загалом протягом минулої доби на Харківщині було 24 бої. З них 17 – на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Ще шість – на Куп’янському. ЗСУ відбивали ворожі штурми в районі Степової Новоселівки та Петропавлівки.

“Загалом за вчора зафіксовано 184 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 87 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4 979 обстрілів, з них понад сто — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 595 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.

07:46

Через відсутність електроенергії на Харківщині затримуються потяги

На Харківщині деякі приміські потяги курсують із затримкою, пишуть в «Укрзалізниці».

“Затримуємось на Харківщині через відсутність напруги. Низка приміських поїздів курсуватиме з резервними тепловозами“, – передають залізничники.

Із запізненням прибудуть такі поїзди:

Поїзд №6041 Харків – Букине курсує зі станції Андріївка із затримкою 50 хвилин.

Поїзд №6852 Дубове – Харків до станції Близнюки прибуде із затримкою.

Зазначимо, що 16 жовтня у Харкові, починаючи з 5:30 ранку чули серію вибухів. Ймовірно, вони пролунали за межами міста. Повітряна тривога в місті тривала всю ніч, починаючи з 21:34. При цьому під ранок Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуски ракет РФ. Проте здебільшого, за повідомленнями ПС ЗСУ, під атакою Полтава та Полтавська область. Харківські моніторингові канали інформували про цілі в напрямку Змієва, а також Люботина, Вільшан, Андріївки та Мерефи. Крім того, в області чути звук прольоту ракет. Вранці Ізюмська МВА повідомляла про серію вибухів в Ізюмі. Інформації від ХОВА та мерії Харкова про «прильоти» в місті та області вранці наразі немає.