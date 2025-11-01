Live
Новости Харькова – главное за 1 ноября: как прошла ночь, костюмы на Хэллоуин

Общество 07:49   01.11.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 1 ноября: как прошла ночь, костюмы на Хэллоуин

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:49

Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили

31 октября в мире отмечали Хэллоуин. Присоединились и жители Харькова, которые в костюмах гуляли по городу. Фото и видео необычных образов накануне «облетели» местные паблики.

К примеру, в метро Харькова видели Дарт Вейдера (центральный персонаж эпизодов саги «Звездные войны»). А в центре города гулял Джокер (злодей комиксов, главный враг супергероя Бэтмена). В необычных образах зафиксировали горожан и в супермаркетах. В Telegram-каналах рассказали: в известном ТРЦ Харькова проходил конкурс костюмов.

Подготовился к празднику и Центральный парк Харькова.

«Страшное лицо из тыквы в Хэллоуин – не только символ этого праздника. Она отпугивает всяческое зло от человеческих жилищ. Давайте вместе пожелаем, чтобы нечисть держалась подальше от Харькова. А благодаря нашим мужественным защитникам это желание обязательно сбудется», — написали в пресс-службе парка.

Хэллоуин в Харькове
Фото: Telegram-канал «Харьков LIVE»

Видео: Telegram-канал «Харьков1654»

06:52

Ночью тревогу на Харьковщине объявляли из-за вражеских БпЛА

Фиксировать российские дроны над регионом начали еще вечером 31 октября. О них предупреждали в Воздушных силах ВСУ еще в 19:42.

Около 20:40 БпЛА были на юго-западе Харьковщины, держали курс – восточный.

Уже в 21:10 в Воздушных силах уточнили, что БпЛА через Харьковщину летели на Полтавщину.

В 00:19 в Харьковском районе объявили отбой. Сирена звучала снова уже в 02:36. Вражеский БпЛА зафиксировали в районе Золочева, он держал юго-восточный курс.

Мониторинговые каналы отмечали, что, предварительно, это был разведчик.

Отбой раздался уже около 3:00.

Читайте также: Зеленский — о Купянске, в Харькове закроют станцию метро — итоги 31 октября

Автор: Виктория Яковенко
