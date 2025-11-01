Новости Харькова – главное за 1 ноября: как прошла ночь, костюмы на Хэллоуин
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:49
Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили
31 октября в мире отмечали Хэллоуин. Присоединились и жители Харькова, которые в костюмах гуляли по городу. Фото и видео необычных образов накануне «облетели» местные паблики.
К примеру, в метро Харькова видели Дарт Вейдера (центральный персонаж эпизодов саги «Звездные войны»). А в центре города гулял Джокер (злодей комиксов, главный враг супергероя Бэтмена). В необычных образах зафиксировали горожан и в супермаркетах. В Telegram-каналах рассказали: в известном ТРЦ Харькова проходил конкурс костюмов.
Подготовился к празднику и Центральный парк Харькова.
«Страшное лицо из тыквы в Хэллоуин – не только символ этого праздника. Она отпугивает всяческое зло от человеческих жилищ. Давайте вместе пожелаем, чтобы нечисть держалась подальше от Харькова. А благодаря нашим мужественным защитникам это желание обязательно сбудется», — написали в пресс-службе парка.
Видео: Telegram-канал «Харьков1654»
06:52
Ночью тревогу на Харьковщине объявляли из-за вражеских БпЛА
Фиксировать российские дроны над регионом начали еще вечером 31 октября. О них предупреждали в Воздушных силах ВСУ еще в 19:42.
Около 20:40 БпЛА были на юго-западе Харьковщины, держали курс – восточный.
Уже в 21:10 в Воздушных силах уточнили, что БпЛА через Харьковщину летели на Полтавщину.
В 00:19 в Харьковском районе объявили отбой. Сирена звучала снова уже в 02:36. Вражеский БпЛА зафиксировали в районе Золочева, он держал юго-восточный курс.
Мониторинговые каналы отмечали, что, предварительно, это был разведчик.
Отбой раздался уже около 3:00.
