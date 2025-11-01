Новини Харкова – головне за 1 листопада: як минула ніч, костюми на Гелловін

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:49

Гелловін у Харкові: костюми містян, як відзначили

31 жовтня у світі відзначали Гелловін. Приєдналися й жителі Харкова, які у костюмах гуляли містом. Фото та відео незвичайних образів напередодні «облетіли» місцеві пабліки.

Наприклад, у метро Харкова бачили Дарт Вейдера (центральний персонаж епізодів саги «Зоряні війни»). А в центрі міста гуляв Джокер (лиходій коміксів, головний ворог супергероя Бетмена). У незвичних образах зафіксували містян і у супермаркетах.

У телеграм-каналах розповіли: у відомому ТРЦ Харкова проходив конкурс костюмів.

Підготувався до свята й Центральний парк Харкова.

«Страшна пика з гарбуза в Гелловін – не тільки символ цього свята. Вона відлякує усіляке зло від людських осель. Тож давайте разом побажаємо, аби нечисть трималася подалі від Харкова. А завдяки нашим мужнім захисникам це бажання обов’язково здійсниться», – написали у пресслужбі парку.

Відео: телеграм-канал «Харьков 1654»

06:52

Вночі тривогу на Харківщині оголошували через ворожі БпЛА

Фіксувати російські дрони над регіоном почали ще ввечері 31 жовтня. Про них попереджали у Повітряних силах ЗСУ ще о 19:42.

Вже близько 20:40 БпЛА були на південному заході Харківщини, тримали курс – східний.

Вже о 21:10 у Повітряних силах уточнили, що БпЛА через Харківщину летіли на Полтавщину.

О 00:19 у Харківському районі оголосили відбій. Сирена лунала знову вже о 02:36. Ворожий БпЛА зафіксували в районі Золочева, він тримав південно-східний курс.

Моніторингові канали зазначали, що, попередньо, це був розвідник.

Відбій пролунав вже близько 03:00.