Новости Харькова – главное 9 ноября: вторые сутки проблемы со светом и метро

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:34

В Харькове заработало метро, но ненадолго

9 ноября, около шести часов утра в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что подземка вновь начала перевозить пассажиров. Поезда двигаются согласно графику выходного дня.

«Движение поездов на Алексеевской линии метрополитена временно выполняется на участке «Метростроителей» – «23 Августа», – отметили в КП.

Однако уже около семи часов из-за снижения напряжения метрополитен вновь прекратил свою работу, сообщили в КП.

«В связи с понижением напряжения ниже допустимого, движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено», – передают на коммунальном предприятии.

На данный момент метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении работы подземки обещают сообщить дополнительно.