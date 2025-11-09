Новости Харькова – главное 9 ноября: вторые сутки проблемы со светом и метро
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:34
В Харькове заработало метро, но ненадолго
9 ноября, около шести часов утра в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что подземка вновь начала перевозить пассажиров. Поезда двигаются согласно графику выходного дня.
«Движение поездов на Алексеевской линии метрополитена временно выполняется на участке «Метростроителей» – «23 Августа», – отметили в КП.
Однако уже около семи часов из-за снижения напряжения метрополитен вновь прекратил свою работу, сообщили в КП.
«В связи с понижением напряжения ниже допустимого, движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено», – передают на коммунальном предприятии.
На данный момент метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении работы подземки обещают сообщить дополнительно.
