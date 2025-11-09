Новини Харкова – головне 9 листопада: другу добу проблеми зі світлом та метро
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:34
У Харкові запрацювало метро, але ненадовго
9 листопада, близько шостої години ранку, у КП «Харківський метрополітен» повідомили, що підземка знову почала перевозити пасажирів. Потяги рухаються згідно з графіком вихідного дня.
“Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену тимчасово виконується на ділянці “Метробудівників” – “23 Серпня“, – зазначили у КП.
Проте вже близько сьомої години через зниження напруги метрополітен знову припинив свою роботу, повідомили у КП.
“У зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено“, – передають на комунальному підприємстві.
Наразі метрополітен працює у режимі укриття. Про відновлення роботи підземки обіцяють повідомити додатково.
Читайте також: Сьогодні 9 листопада 2025 року: яке свято і день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 9 листопада: другу добу проблеми зі світлом та метро», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2025 в 07:34;