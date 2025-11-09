Новини Харкова – головне 9 листопада: другу добу проблеми зі світлом та метро

Live

Україна 07:34   09.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:34

У Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго

9 листопада, близько шостої години ранку, у КП «Харківський метрополітен» повідомили, що підземка знову почала перевозити пасажирів. Потяги рухаються згідно з графіком вихідного дня.

Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену тимчасово виконується на ділянці “Метробудівників” – “23 Серпня“, – зазначили у КП.

Проте вже близько сьомої години через зниження напруги метрополітен знову припинив свою роботу, повідомили у КП.

У зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено“, – передають на комунальному підприємстві.

Наразі метрополітен працює у режимі укриття. Про відновлення роботи підземки обіцяють повідомити додатково.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
