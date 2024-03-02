Головні новини Харкова 2 березня: по місту вдарили “шахеди”

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00:48

У Харкові пролунали два вибухи: згоріли автівки, про постраждалих інформації немає

Близько опівночі в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про атаку “шахедів” та “приліт” в одному з районів. Пізніше він уточнив, що на місці пожежа, а в будинках вибиті вікна.

Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на місці удару повністю згоріли автомобілі. Постраждалих, за оперативними даними, немає.

О 00:28 у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги.