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Головні новини Харкова 2 березня: по місту вдарили “шахеди”

Події 00:48   02.03.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 2 березня: по місту вдарили “шахеди”

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:48

У Харкові пролунали два вибухи: згоріли автівки, про постраждалих інформації немає

Близько опівночі в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про атаку “шахедів” та “приліт” в одному з районів. Пізніше він  уточнив, що на місці пожежа, а в будинках вибиті вікна.

Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на місці удару повністю згоріли автомобілі. Постраждалих, за оперативними даними, немає.

О 00:28 у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 00:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".