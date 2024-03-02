Главные новости Харькова 2 марта: по городу ударили «шахеды»
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:48
В Харькове раздались два взрыва: сгорели авто, о пострадавших информации нет
Около полуночи в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил об атаке «шахедов» и «прилете» в одном из районов. Позже он уточнил, что на месте пожар, а в домах выбиты окна.
Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на месте удара полностью сгорели автомобили. Пострадавших, по оперативным данным, нет.
В 00:28 в Харькове прозвучал отбой воздушной тревоги.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, взрывы, новости Харькова, ночь, синегубов, терехов, тревога;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 00:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".