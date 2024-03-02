Главные новости Харькова 2 марта: по городу ударили «шахеды»

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00:48

В Харькове раздались два взрыва: сгорели авто, о пострадавших информации нет

Около полуночи в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил об атаке «шахедов» и «прилете» в одном из районов. Позже он уточнил, что на месте пожар, а в домах выбиты окна.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на месте удара полностью сгорели автомобили. Пострадавших, по оперативным данным, нет.

В 00:28 в Харькове прозвучал отбой воздушной тревоги.