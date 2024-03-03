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Головні новини Харкова 3 березня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:33   03.03.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 3 березня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:33

Армія РФ чотири рази атакувала на Харківщині – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області”, – поінформували в Генштабі.

Авіаудар припав по селу Берестове.

07:12

Тривоги на Харківщині оголошували через балістику та тактичну авіацію ворога

Ніч у Харкові та області вкотре була тривожною. Про небезпеку попереджали чотири рази: з 23:03 до 23:24, з 00:02 до 00:40, з 02:09 до 02:50, з 06:23 до 06:50. Причинами були: загроза застосування армією РФ балістичного озброєння та активність ворожої тактичної авіації. У Харкові обійшлося без вибухів

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".