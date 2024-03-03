Главные новости Харькова 3 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Елена Нагорная
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:33
Армия РФ четырежды атаковала на Харьковщине — Генштаб
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил четыре безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
Авиаудар пришелся по селу Берестовое.
07:12
Тревоги на Харьковщине объявляли из-за баллистики и тактической авиации врага
Ночь в Харькове и области в очередной раз была тревожной. Об опасности предупреждали четыре раза: с 23:03 по 23:24, с 00:02 по 00:40, с 02:09 по 02:50, с 06:23 по 06:50. Причинами были: угроза применения армией РФ баллистического вооружения и активность вражеской тактической авиации. В Харькове обошлось без взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".