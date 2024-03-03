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Главные новости Харькова 3 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:33   03.03.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 3 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:33

Армия РФ четырежды атаковала на Харьковщине — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил четыре безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Авиаудар пришелся по селу Берестовое.

07:12

Тревоги на Харьковщине объявляли из-за баллистики и тактической авиации врага

Ночь в Харькове и области в очередной раз была тревожной. Об опасности предупреждали четыре раза: с 23:03 по 23:24, с 00:02 по 00:40, с 02:09 по 02:50, с 06:23 по 06:50. Причинами были: угроза применения армией РФ баллистического вооружения и активность вражеской тактической авиации. В Харькове обошлось без взрывов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 07:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".