Главные новости Харькова 3 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:33

Армия РФ четырежды атаковала на Харьковщине — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил четыре безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Авиаудар пришелся по селу Берестовое.

07:12

Тревоги на Харьковщине объявляли из-за баллистики и тактической авиации врага

Ночь в Харькове и области в очередной раз была тревожной. Об опасности предупреждали четыре раза: с 23:03 по 23:24, с 00:02 по 00:40, с 02:09 по 02:50, с 06:23 по 06:50. Причинами были: угроза применения армией РФ баллистического вооружения и активность вражеской тактической авиации. В Харькове обошлось без взрывов.