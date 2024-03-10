Головні новини Харкова 10 березня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:41

Доба на Харківщині пройшла без російських штурмів – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив вранці 10 березня Генштаб ЗСУ.

Від авіаударів постраждали Гранів та Синьківка.

07:17

Вночі тривоги у Харкові лунали через “шахеди” та ракети

Чергова ніч у Харкові та області пройшла з численними повітряними тривогами. Їх оголошували з 23:36 до 00:08, з 00:42 до 02:34 та з 02:58 до 03:34. Під час першої із тривог Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про ракету на Харківщині, яка летить зі сходу.

Після – про рух “шахедів” із Дніпропетровської області у бік Харківської.

Надалі причини тривог на Харківщині не уточнювали. Вибухів у Харкові не було.

Вранці 10 березня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що ППО вночі знищила 35 з 39 “шахедів”, які атакували Україну.