Головні новини Харкова 10 березня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:41
Доба на Харківщині пройшла без російських штурмів – Генштаб
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив вранці 10 березня Генштаб ЗСУ.
Від авіаударів постраждали Гранів та Синьківка.
07:17
Вночі тривоги у Харкові лунали через “шахеди” та ракети
Чергова ніч у Харкові та області пройшла з численними повітряними тривогами. Їх оголошували з 23:36 до 00:08, з 00:42 до 02:34 та з 02:58 до 03:34. Під час першої із тривог Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про ракету на Харківщині, яка летить зі сходу.
Після – про рух “шахедів” із Дніпропетровської області у бік Харківської.
Надалі причини тривог на Харківщині не уточнювали. Вибухів у Харкові не було.
Вранці 10 березня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що ППО вночі знищила 35 з 39 “шахедів”, які атакували Україну.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".