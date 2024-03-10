Главные новости Харькова 10 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:41
Сутки на Харьковщине прошли без российских штурмов — Генштаб
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил утром 10 марта Генштаб ВСУ.
От авиаударов пострадали Гранов и Синьковка.
07:17
Ночью тревоги в Харькове звучали из-за «шахедов» и ракет
Очередная ночь в Харькове и области прошла с многочисленными воздушными тревогами. Их объявляли с 23:36 по 00:08, с 00:42 по 02:34 и с 02:58 по 03:34. Во время первой из тревог Воздушные силы ВСУ вначале предупредили о ракете на Харьковщине, которая летит с востока.
После — о движении «шахедов» из Днепропетровской области в сторону Харьковской.
В дальнейшем причины тревог в Харьковской области не уточняли. Взрывов в Харькове не было.
Утром 10 марта командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что ПВО ночью уничтожила 35 из 39 «шахедов», атаковавших Украину.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".