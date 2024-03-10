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Главные новости Харькова 10 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:41   10.03.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 10 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосной

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:41

Сутки на Харьковщине прошли без российских штурмов — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил утром 10 марта Генштаб ВСУ.

От авиаударов пострадали Гранов и Синьковка.

07:17

Ночью тревоги в Харькове звучали из-за «шахедов» и ракет

Очередная ночь в Харькове и области прошла с многочисленными воздушными тревогами. Их объявляли с 23:36  по 00:08, с 00:42 по 02:34  и с 02:58 по 03:34. Во время первой из тревог Воздушные силы ВСУ вначале предупредили о ракете на Харьковщине, которая летит с востока.

После — о движении «шахедов»  из Днепропетровской области в сторону Харьковской.

В дальнейшем причины тревог в Харьковской области не уточняли. Взрывов в Харькове не было.

Утром 10 марта командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что ПВО ночью уничтожила 35 из 39 «шахедов», атаковавших Украину.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 07:41;

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