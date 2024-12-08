Новини Харкова — головне за 8 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:17
Вночі Харківщину атакували “шахеди”
Повітряна тривога в Харкові тривала практично всю ніч. Її оголосили о 20:19. З 02:00 до 02:13 була коротка перерва. А слідом небезпека була актуальною до ранку – відбій дали о 04:59. Причиною такої тривалої тривоги стали російські “шахеди”. Увечері 7 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомили про появу групи ударних БПЛА на кордоні Харківської та Донецької областей.
Протягом ночі в регіоні йшло “полювання” на безпілотники. Останнє повідомлення про їх курс ПС ЗСУ опублікували о 01:23. На той момент “шахеди” були вже біля кордону Харківщини та Полтавщини.
Станом на 07:17 повітряної тривоги на Харківщині немає, крім прифронтових територій: Куп’янського та Харківського районів, Липецької та Вовчанської територіальних громад.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".